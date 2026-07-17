新皇崗口岸｜立法會加會三讀通過草案　李慧琼稱盡早立法可讓口岸早日開通

立法會今日加開特別大會，三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。保安局局長鄧炳強指會全面展開後續準備工作，務求可早日正式開通口岸。
鄧炳強指特區政府與深圳有關方面，會全面展開後續準備工作，包括聯合進行系統測試、試運、應急演練等。在確保口岸各個環節準備就緒後，會敲定正式開通日期，並且適時公布。政府會密切監察口岸開通初期的情況，因應實際需求適時調整交通配套。
新皇崗口岸將是本港首個實施「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸，鄧炳強重申港深出入境部門只會將已經採集的資料與各自資料庫作對比，並不存在共通、共享資料庫或查驗結果。
立法會主席李慧琼支持盡早完成本地立法工作，以提供所需的法律基礎，以第一時間展開口岸開通前的各項準備工作，讓皇崗口岸可以早日開通，惠及市民。她又說今次立法工作充分體現行政與立法之間，高效優質的良性互動。
促大力發展「口岸經濟」
新界北立法會議員譚鎮國發言時指，香港應因地制宜，大力發展「口岸經濟」，防止本地消費力「有出無入」。除了做好交通連接、將旅客引流至附近消費外，亦可善用口岸通往公共交通的連廊空間，開設特色商舖、免稅店等，讓遊客在離港前享用港式奶茶、蛋撻等港式美食，或選購精美手信。他相信藉此可創造就業之餘，更可在遊客離港前的最後一站，推廣香港地道飲食與文化，說好香港故事。