新皇崗口岸｜立法會加會三讀通過草案　李慧琼稱盡早立法可讓口岸早日開通

立法會今日加開特別大會，三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。保安局局長鄧炳強指會全面展開後續準備工作，務求可早日正式開通口岸。

鄧炳強指特區政府與深圳有關方面，會全面展開後續準備工作，包括聯合進行系統測試、試運、應急演練等。在確保口岸各個環節準備就緒後，會敲定正式開通日期，並且適時公布。政府會密切監察口岸開通初期的情況，因應實際需求適時調整交通配套。

新皇崗口岸將是本港首個實施「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸，鄧炳強重申港深出入境部門只會將已經採集的資料與各自資料庫作對比，並不存在共通、共享資料庫或查驗結果。