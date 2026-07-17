海洛英藏鞋盒逃避追緝 警破4毒品倉拘3男包括2內地客

警隊毒品調查科周四(16日)展開代號「捍衞者」的反毒品行動，成功搗破4個毒品儲存倉，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕3名男子，檢獲總市值超過3,050萬港元的懷疑毒品。

為從源頭阻截毒品流入社區，避免青少年於暑期期間受毒品禍害，警隊毒品調查科周四(16日)展開代號「捍衞者」的反毒品行動，成功搗破4個毒品儲存倉，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕3名男子，檢獲總市值超過3,050萬港元的懷疑毒品。

警員早前收到情報，得悉有販毒集團於全港不同地方設立毒品儲存倉，試圖便利日後的銷售。至昨日針對性打擊位於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺，分別隱藏於旅館房間、住宅、工業大廈和村屋內的毒品儲存倉，一共拘捕年齡介乎25至38歲的3名男子，檢獲約24公斤懷疑可卡因、約18公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)、約2.2公斤懷疑海洛英、約1公斤懷疑冰毒及約4.18萬粒懷疑搖頭丸。

檢逾3000萬貨

在打擊其中一個毒品儲存倉的時候，警員發現販毒集團將懷疑海洛英收藏在鞋盒底部，相信毒販是刻意利用日常用品作為掩飾，企圖增加警員的偵查難度。