海洛英藏鞋盒逃避追緝 警破4毒品倉拘3男包括2內地客

為從源頭阻截毒品流入社區，避免青少年於暑期期間受毒品禍害，警隊毒品調查科周四(16日)展開代號「捍衞者」的反毒品行動，成功搗破4個毒品儲存倉，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕3名男子，檢獲總市值超過3,050萬港元的懷疑毒品。
警員早前收到情報，得悉有販毒集團於全港不同地方設立毒品儲存倉，試圖便利日後的銷售。至昨日針對性打擊位於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺，分別隱藏於旅館房間、住宅、工業大廈和村屋內的毒品儲存倉，一共拘捕年齡介乎25至38歲的3名男子，檢獲約24公斤懷疑可卡因、約18公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)、約2.2公斤懷疑海洛英、約1公斤懷疑冰毒及約4.18萬粒懷疑搖頭丸。
檢逾3000萬貨
在打擊其中一個毒品儲存倉的時候，警員發現販毒集團將懷疑海洛英收藏在鞋盒底部，相信毒販是刻意利用日常用品作為掩飾，企圖增加警員的偵查難度。
被捕人士包括一名本地人，其餘兩人是以旅客身份來港的內地人，他們懷疑是從不同渠道受毒販招攬，收取數萬港元報酬參與毒品活動。3人現正被扣留調查，稍後將會被暫控「販運危險藥物」罪，案件明日(18日)會在東區法院、屯門法院及九龍城法院提堂。
警方呼籲市民，尤其是青少年，切勿因一時貪念而被利誘販毒。販毒集團往往利用青少年或外來人士充當販毒工具，一旦被捕，必須承擔嚴重刑事後果。販毒是嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。