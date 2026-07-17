教師學生校園問題 輔導心理學家當橋樑

近期接連發生老師欺凌學生事件，當中亦涉及特殊教育需要(SEN)學校師生，這些情況彰顯出教師在職支援及培訓的重要。當中教育局便委託香港樹仁大學輔導及心理學系開辦「支援有特殊教育需要學生」專題課程，給在職中小學教師培訓機會，在過去兩個學年舉辦的三個專題課程，已為約1600名在職教師提供培訓。 該專題課程除了為老師提供課堂教學外，亦於周五(7月17日)在樹仁大學舉辦精神健康日座談會，邀請教師、家長、輔導人員及教育工作者分享經驗及專業知識。就老師與學生之間的矛盾，仁大輔導及心理學系支援有特殊教育需要學生專題課程項目經理章景輝強調預防是重點所在，而輔導員作為橋樑有助緩解學生與教師間的矛盾。

「就SEN學校而言，校內有社工及輔導主任，部分學校更會額外聘請輔導員。在現行制度下，當學校申請輔導相關服務，輔導員便會進入學校支援，與個案學生見面，並與家長作諮詢，特別是小學生方面。有時問題不只在學校發生，要家長管教與學校相配，而輔導員角色便是連結家庭及學校。問題發生後，學生每日仍要上課，他們不知怎樣面對，輔導員則可作橋樑協助緩解問題。」

與學生見面建立正向關係 「作為輔導心理學家，我們很重視預防工作，並非等個案爆發才行動。好多時我們或家長觀察到學生有異樣，會及早介入約學生每一、兩周見一次，並與學校溝通找相熟老師，定期與學生見面建立正向師生關係，令學生成長更穩定。」 章景輝直言，老師主要工作是教書，亦有教學成績要達標，有時需要外在的專業人士提醒他們關注學生行為及情緒。當個別學生爆發問題，後著的處理往往要比預防花更多時間及心力，如能做好前期預防工作，可避免學生經歷情緒爆發時的傷痛。

老師也要關心自己 除要關注學生外，仁大輔導及心理學系高級講師張麗雲指出：「老師們每周受課約20多至30多節，還要處理行政工作，壓力有機會去到臨界點。老師工時好長是較大問題，不夠時間回氣，而作為一個教育工作者，如自己身心靈出問題，又怎樣為學生發光發亮？在學校體制內有社工，並定期有教育心理學家到學校，不只學生若老師有需要也可尋找專業諮詢服務。此外，若管理層擔心個別老師遇到情緒壓力，校內編制上也可找教育心理學家與老師傾談協助。」