世界盃｜蓮香樓生意增兩成 續播放英超西甲亞運

世界盃決賽於香港時間周一凌晨3時開波，今屆大部分賽事在凌晨及早上舉行，老字號茶樓「蓮香樓」自上月開始直播賽事，店內裝設大型LED屏幕。日前8強賽挪威對英格蘭，吸引過百球迷排隊入場。蓮香樓設計及推廣部總監王智賢今日（17日）在電台節目表示，整體生意錄得一至兩成增長，未來將繼續播放亞運、英超、西甲等體育賽事。 王智賢表示，雖然世界盃將結束，但蓮香樓已簽署了一份費用較貴的體育賽事全年放映合約，將繼續利用大屏幕挑選熱門足球聯賽，包括英超、西甲等受歡迎球隊賽事進行放映，如曼聯、利物浦、阿仙奴、車路士等，甚至會播放亞運、桌球、賽車等項目。

有人沒付款入店站立觀賽 店方未阻止 王智賢稱在世界盃分組賽、十六強及八強階段，均沒有設立最低消費，不少茶客連續觀看數場賽事，雖然大部分顧客仍會叫點心，但亦有部分人僅支付茶資。他稱英格蘭對挪威的8強大戰，深夜排隊人潮超出預算，估計有數百人排隊，職員點算店內約100個可用於walk-in的空位後隨即「截龍」。惟即使人潮散去，但10分鐘後又會再出現另一批新排隊的市民，店方重覆進行三、四次截龍行動。亦有部分市民沒付款直接入店站立觀賽，惟不想得失客人故未有阻止。