宏福苑聽證會｜有工人在宏昌閣天台吸煙 何偉豪最後身影公開

大埔宏福苑火災獨立委員會代表大律師總結陳詞上載到委員會網站，公開火災當日多張閉路電視截圖，見到大約下午2時44分，有身穿宏業建築有限公司制服的工人，在最先起火的宏昌閣天台吸煙。委員會認為，有不同證據指出點燃香煙導致火災發生，而火災發生前數個月，建築工人亦有在施工現場吸煙。
陳詞指出，根據宏業與鴻毅於當日下午2時45分在WhatsApp通訊群組的對話記錄，有短片截圖顯示宏盛閣的11樓和12樓梯間有大量煙頭。另外，在宏昌閣104室及105室外的天井平台，發現有煙頭和相關殘餘物，以及大量部分燒焦的物品，包括紙皮箱和塑膠板碎片，如果紙皮接觸到未熄滅的煙頭，會「無火隱蔽燃燒」一段時間，隨後轉為「有焰燃燒」。陳詞提到，今次火災可以排除燒焊作業產生火花、自燃、電力故障和燃氣洩漏等典型起火因素，相信在工地吸煙是火災的最大主因。委員會聽取多名居民陳述，供詞指出有工人在指定範圍外吸煙或不恰當棄置煙頭，亦有很多居民曾經向不同政府部門投訴，包括在火災發生前兩星期，向勞工處和消防處反映相關問題，關注棚架起火的風險。
陳詞又說，根據閉路電視片段，火災當日下午，宏昌閣後方單車棚最早出現火災跡象，有煙霧由外面棚架飄入單車棚，大約10分鐘後閉路電視拍到首度火光，位處宏昌閣104及105室外的棚架，其後逐漸有火屑掉落，單車棚自行燃燒，之後鄰近其餘數座大廈亦相繼起火。
委員會代表大律師總結陳詞：為救人犧牲
網站又上載委員會代表大律師的書面總結陳詞，有閉路電視截圖顯示殉職消防員何偉豪，當日下午3時許途經宏泰閣地下單車棚，轉右經宏泰閣的正門進入大廈，以及最後經消防電梯抵達宏泰閣25樓的身影。
書面陳詞指出，何偉豪在宏泰閣外空地被發現時，衣物多處燒焦破損，有相片顯示，何偉豪的呼吸器、頭盔和臉罩在宏泰閣31樓電梯大堂被發現，又在同層大堂一扇破損窗戶的窗台位置，發現他的左手手套和鐵鎚，消防靴則在宏泰閣外空地被發現。陳詞提到，委員會綜合不同證供證據，相信有助重組何偉豪事發時的最後行蹤，推測何偉豪當時打破宏泰樓31樓電梯大堂的玻璃窗，脫下呼吸器，爬上棚架試圖逃離，其後從高處墮下。
陳詞指出， 何偉豪當日下午3時許與另外兩名隊員前往宏昌閣，途經宏泰閣地下單車棚，期間何偉豪協助行動不便居民離開，另外兩名隊員未有留意，繼續前往宏昌閣。何偉豪其後追上與隊友會合，但去錯了宏泰閣，其後發出訊號求救，但當值指揮官派員尋找不果，至下午約4時，何偉豪被發現倒卧在大廈正門外空地。陳詞指出，所有證據顯示何偉豪是在極度危險的情況下嘗試救人，最終因為履行職責而犧牲性命。