宏福苑聽證會｜有工人在宏昌閣天台吸煙 何偉豪最後身影公開

大埔宏福苑火災獨立委員會代表大律師總結陳詞上載到委員會網站，公開火災當日多張閉路電視截圖，見到大約下午2時44分，有身穿宏業建築有限公司制服的工人，在最先起火的宏昌閣天台吸煙。委員會認為，有不同證據指出點燃香煙導致火災發生，而火災發生前數個月，建築工人亦有在施工現場吸煙。

陳詞指出，根據宏業與鴻毅於當日下午2時45分在WhatsApp通訊群組的對話記錄，有短片截圖顯示宏盛閣的11樓和12樓梯間有大量煙頭。另外，在宏昌閣104室及105室外的天井平台，發現有煙頭和相關殘餘物，以及大量部分燒焦的物品，包括紙皮箱和塑膠板碎片，如果紙皮接觸到未熄滅的煙頭，會「無火隱蔽燃燒」一段時間，隨後轉為「有焰燃燒」。陳詞提到，今次火災可以排除燒焊作業產生火花、自燃、電力故障和燃氣洩漏等典型起火因素，相信在工地吸煙是火災的最大主因。委員會聽取多名居民陳述，供詞指出有工人在指定範圍外吸煙或不恰當棄置煙頭，亦有很多居民曾經向不同政府部門投訴，包括在火災發生前兩星期，向勞工處和消防處反映相關問題，關注棚架起火的風險。

陳詞又說，根據閉路電視片段，火災當日下午，宏昌閣後方單車棚最早出現火災跡象，有煙霧由外面棚架飄入單車棚，大約10分鐘後閉路電視拍到首度火光，位處宏昌閣104及105室外的棚架，其後逐漸有火屑掉落，單車棚自行燃燒，之後鄰近其餘數座大廈亦相繼起火。 委員會代表大律師總結陳詞：為救人犧牲 網站又上載委員會代表大律師的書面總結陳詞，有閉路電視截圖顯示殉職消防員何偉豪，當日下午3時許途經宏泰閣地下單車棚，轉右經宏泰閣的正門進入大廈，以及最後經消防電梯抵達宏泰閣25樓的身影。