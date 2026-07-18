瑪麗醫院病房化身婚禮場地　助急性骨髓性白血病人見證女兒出嫁(有片)

瑪麗醫院在社交媒體上表示，在5月瑪麗醫院內科病房化身證婚場地，醫護團隊全員化身婚禮統籌。瑪麗醫院指，病人雲姐當月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。但其女兒Kat將在數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁，醫療團隊得悉後決心為她們完成心願，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊把病房的一角佈置成婚禮場地。

瑪麗醫院提及，醫生建議討論「不施行心肺復甦術」的安排，但Kat一度拒絕，因為她將數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁。在考慮到母親的狀況，Kat決定提前婚期，在病床旁低調完婚。