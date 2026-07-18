瑪麗醫院病房化身婚禮場地　助急性骨髓性白血病人見證女兒出嫁(有片)

瑪麗醫院在社交媒體上表示，在5月瑪麗醫院內科病房化身證婚場地，醫護團隊全員化身婚禮統籌。瑪麗醫院指，病人雲姐當月確診急性骨髓性白血病，入院數周後病情急轉直下。但其女兒Kat將在數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁，醫療團隊得悉後決心為她們完成心願，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊把病房的一角佈置成婚禮場地。
瑪麗醫院提及，醫生建議討論「不施行心肺復甦術」的安排，但Kat一度拒絕，因為她將數月後成婚，深盼母親能見證自己出嫁。在考慮到母親的狀況，Kat決定提前婚期，在病床旁低調完婚。
瑪麗醫院指，醫療團隊得悉後決心為她們完成心願，聯同病人資源中心及紓緩醫學團隊把病房的一角佈置成婚禮場地。證婚當天，雲姐狀況出奇地穩定，換上禮服、化上淡妝，坐在輪椅迎接重要一刻，一對新人的結婚證書上，地點一欄填上了「瑪麗醫院」，成為一家人別具意義的印記。
瑪麗醫院強調，不少人誤解紓緩治療為「放棄治療」，但其核心在於全人照護，重視病人身、心、社、靈的需要，醫護人員守護的從來不只是臨床指標，更是協助病人在身體狀況許可下盡力活得圓滿，甚至幸運地迎來奇蹟，就像雲姐在婚禮過後，病情忽然轉趨穩定，一家人在喜悅中，繼續讓回憶點滴累積。