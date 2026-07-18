機場檢131公斤「糖塊」　揭為市值5140萬K仔　海關拘3男

海關近日在香港機場偵破空運販毒案件。毒販將毒品報稱為平價糖塊，並以空運抵港，經海關抽查，證實運載的糖塊為131公斤的俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，估計市值高達5,140萬元，並於隨後的監控遞送行動中，先後在機場及元朗拘捕3名涉案男子，其中1名本地男子獲准保釋候查，其餘2名孟加拉籍男子分別被控以一項企圖販運危險藥物罪，案件下周一（20日）於屯門裁判法院提堂。

海關機場科空運貨物第一組督察徐建僖表示，本月14日檢查一批由德國抵港報稱載有糖塊的貨物，以X光機檢查時發現貨物底部位置有可疑綠色影像，掃描貨物發現外觀包裝一式一樣的桶裝糖粒，分別呈現橙色及綠色X光影像，懷疑部分膠桶藏有違禁品。

開驗後發現桶內全是白色粒狀晶體，外觀與真正糖粒相似。經快速毒品測試證實晶體屬懷疑「K仔」，最後在117桶糖粒中識別出17桶懷疑「K仔」，即場拘捕提貨清關的58歲本地男子。

海關之後在1個位於元朗新田的物流倉庫展開監控遞送行動，物流倉庫前日收到指示要將貨物送往元朗橫台山，2名孟加拉籍男子到場接收貨物，在確認簽收後，海關隨即拘捕兩人。