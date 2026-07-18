騙案｜警方首5個月電騙案按年升逾4成　涉款逾7億

警方表示，在今年1至5月接獲16,682宗騙案，當中逾兩成屬於電話詐騙，較去年同期上升46.3%，涉款7.2億元，損失金額上升66%。警方近日採取行動，破獲54宗電騙，並以「猜猜我是誰」為主，拘捕61人，年齡介乎17歲至82歲，涉款逾3,100萬元。被捕人以涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產，及洗黑錢被捕。 警方提醒長者 收到陌生人電話保持冷靜 警方指，其中10宗案件，涉及22名長者受害人，接獲冒充親友的來電，聲稱需要保釋金或醫藥費，被要求帶同現金交收。警方提醒長者收到陌生人電話時保持冷靜，致電親友查詢。

電騙最常用手法仍是假冒銀行或電訊商等 警方表示，電騙最常用手法仍然是假冒銀行或電訊商等客戶服務員，聲稱受害人帳戶異常，誘騙提供個人資料或手續費。今年首5個月，最大損失金額個案受害人是將超過300萬元存入騙徒5個戶口，對方失聯才發現受騙。 警方指，「猜猜我是誰」騙案有1,385宗，上升幅度達93%，總損失約9,500萬元，多了騙徒假扮受害人的上司甚至工作夥伴。損失金額最多的一宗個案，騙徒懷疑透過利用更改來電號碼，受害人以為是身處海外公司的總裁來電，按指示匯款1,450萬港元至騙徒帳戶，直至銀行發現大額轉帳，向受害人的母公司確認才揭發受騙。