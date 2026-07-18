紅磡露宿婆婆疑遭淋煙灰水　目擊者報警

紅磡一名露宿婆婆疑遭人淋潑煙灰水。有網民日前在社交媒體上指，本周三（15日）晚上約11時，在紅磡觀音廟附近目擊一名年輕男子，疑將一桶裝有煙灰水的水桶「兜頭」淋向一名露宿婆婆，然後就逃離現場。 婆婆不停呼叫好凍 目擊者表示，事發時自己正在車內，突然聽到有人大叫，望向後方時，見一名約20多歲男子身穿白色背心、黑色短褲及運動鞋，手持一桶煙灰水淋向婆婆，之後「一字（枝）箭」跑入附近一幢大廈。目擊者批評涉事男子欺凌露宿者，並希望有社工可以跟進婆婆情況。

目擊者指，當時正在下雨，婆婆被淋濕後不停呼叫「好凍，我就死啦」。目擊者上前詢問婆婆，但婆婆未有回應，只是縮作一團。由於擔心她身體狀況，目擊者於是報警。

婆婆拒絕送院檢查 在警員及救護員到場後，曾關心婆婆情況，並勸喻她送院接受檢查，但婆婆拒絕，救護員最後為她提供較厚毛氈保暖。警方表示，周三（16日）凌晨零時許，接獲報案，指一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。人員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院，案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。 據媒體報道，九龍城區區議員林德成在今日（18日）通知社工及報警，婆婆由救護車送院治理。林德成譴責，針對弱勢長者的惡意欺凌，直斥性質惡劣、絕不能接受。