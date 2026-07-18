世界盃｜海洋公園「神算」企鵝成功預測四強結果　決賽心水係呢隊(有片)

在2010年世界盃中，八爪魚「保羅」曾準確預測多場比賽勝負，被譽為「德國神算子」。近期，香港海洋公園亦舉辦了類似的動物預測活動，館內的巴布亞企鵝「細佬」早前準確預測了四強賽事結果，園方更將過程拍攝成短片。今日（18日）園方亦將「細佬」預測決賽結果上載至社交媒體，引起網友關注。

與海豹齊預測西班牙奪冠

隨著賽事步入決賽階段，企鵝「細佬」再度預測周日（20日）由西班牙對戰阿根廷的決賽，今次預測活動更加入了斑海豹「Goby」共同進行預測。在最新短片中，「細佬」首先走向代表西班牙的選項；其後護理員將兩邊雪糕筒的位置對調以作測試，「細佬」依然支持西班牙，走向代表西班牙的雪糕筒那一邊。另一方面，「Goby」在另一個環節中亦同樣選擇了西班牙隊，意味著「細佬」與「Goby」最終一致預測西班牙將贏得本屆世界盃冠軍。