世界盃｜海洋公園「神算」企鵝成功預測四強結果　決賽心水係呢隊(有片)

在2010年世界盃中，八爪魚「保羅」曾準確預測多場比賽勝負，被譽為「德國神算子」。近期，香港海洋公園亦舉辦了類似的動物預測活動，館內的巴布亞企鵝「細佬」早前準確預測了四強賽事結果，園方更將過程拍攝成短片。今日（18日）園方亦將「細佬」預測決賽結果上載至社交媒體，引起網友關注。
與海豹齊預測西班牙奪冠
隨著賽事步入決賽階段，企鵝「細佬」再度預測周日（20日）由西班牙對戰阿根廷的決賽，今次預測活動更加入了斑海豹「Goby」共同進行預測。在最新短片中，「細佬」首先走向代表西班牙的選項；其後護理員將兩邊雪糕筒的位置對調以作測試，「細佬」依然支持西班牙，走向代表西班牙的雪糕筒那一邊。另一方面，「Goby」在另一個環節中亦同樣選擇了西班牙隊，意味著「細佬」與「Goby」最終一致預測西班牙將贏得本屆世界盃冠軍。
早前準確預測四強結果
海洋公園的企鵝「細佬」早前在四強前夕進行預測，片中「細佬」在飼養員陪同下，從貼有參賽國國旗的雪糕筒中作出選擇。在法國對戰西班牙的賽事，「細佬」明確地走向代表西班牙的雪糕筒；英格蘭對決阿根廷中，牠在途中曾短暫停一停下來，「思考」一會後，但最終選擇了阿根廷的一方。兩場賽事結果，均與其預測結果一致，西班牙及衛冕冠軍阿根廷成功晉級，於決賽碰頭爭奪世界盃。