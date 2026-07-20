筲箕灣多廈萬戶停水一日 水務署︰疑喉管老化致漏水

筲箕灣一帶昨清晨開始大範圍暫停食水供應，至下午才確定涉事的一條位於筲箕灣道與新城街交界的鑄鐵食水水管滲漏，其後展開搶修工程，居民生活大受影響。水務署估計今次事故約1萬戶受影響，調動12輛水車到場，提供100個水箱等供市民應急。水務署就事件致歉，解釋涉事水管的漏點隱藏於地下公用設施下，加上食水並無湧上地面，增加偵測難度，預計今早6時恢復服務。
筲箕灣區多處於昨清晨5時起陸續出現食水中斷供應，受影響地點包括東旭苑、耀東邨、明華大廈、峻峰花園，以及愛民街、工廠街、金華街、筲箕灣東大街、筲箕灣道和西灣河街一帶。水務署接獲報後，派員在附近一帶檢查喉管及測漏，並陸續調動12輛水車到場，提供100個水箱、派發超過1,000個水袋及1萬支樽裝水，署方與民政處、關愛隊及警方等協調，向受影響人士提供協助。
不少居民攜同「大桶、小桶」、部分更出動洗面盆或水煲到水車取水。亦有街坊到超市購買蒸餾水，不少超市貨架被清空。亦有居民指生活大受影響，「起身刷牙洗面都無水」，指希望晚上恢復食水供應，否則「無水沖涼」。有商戶則稱今次損失慘重，有附近食肆貼出告示指今日須暫停營業，亦有出售鮮肉蔬菜商販指，雖然營運不受影響，但因停水，沒有人買餸煮食，生意大受影響。
據指，水務署於昨午近3時初步確定爆水管位置，人員調派鑽挖機等到場。水務署長黃恩諾昨午到場視察稱，不排除因為喉管老化導致事故，又指「市民用水是重要，尤其是夏天來講，都是非常不方便，我們一直盡速做，我們盡快做。」署方已有計劃未來在全港不同地方陸續作出更換。陪同視察的水務署總工程師連登泰則表示，今次問題較為複雜，涉及一條為筲箕灣一帶供水的大直徑食水水管，加上漏出的食水並無湧上地面，故未能即時發現滲漏位置；亦懷疑食水經雨水渠流出海，增添偵測難度。
水務署昨晚透過社交平台再交代事件指，懷疑一條位於筲箕灣道與新城街交界的鑄鐵食水水管滲漏，導致區內用戶出現無水或水弱的情況。署方利用不同的測漏技術和管道機械人，最終發現位於該條直徑450毫米鑄鐵食水水管上的漏點，隱藏於地下公用設施下。水務署指，維修時須協調及保護相關地下公用設施，加上附近有電車路軌，因而增加工程難度和所需時間，預計今早6時恢復服務。