筲箕灣多廈萬戶停水一日 水務署︰疑喉管老化致漏水

筲箕灣一帶昨清晨開始大範圍暫停食水供應，至下午才確定涉事的一條位於筲箕灣道與新城街交界的鑄鐵食水水管滲漏，其後展開搶修工程，居民生活大受影響。水務署估計今次事故約1萬戶受影響，調動12輛水車到場，提供100個水箱等供市民應急。水務署就事件致歉，解釋涉事水管的漏點隱藏於地下公用設施下，加上食水並無湧上地面，增加偵測難度，預計今早6時恢復服務。

筲箕灣區多處於昨清晨5時起陸續出現食水中斷供應，受影響地點包括東旭苑、耀東邨、明華大廈、峻峰花園，以及愛民街、工廠街、金華街、筲箕灣東大街、筲箕灣道和西灣河街一帶。水務署接獲報後，派員在附近一帶檢查喉管及測漏，並陸續調動12輛水車到場，提供100個水箱、派發超過1,000個水袋及1萬支樽裝水，署方與民政處、關愛隊及警方等協調，向受影響人士提供協助。

不少居民攜同「大桶、小桶」、部分更出動洗面盆或水煲到水車取水。亦有街坊到超市購買蒸餾水，不少超市貨架被清空。亦有居民指生活大受影響，「起身刷牙洗面都無水」，指希望晚上恢復食水供應，否則「無水沖涼」。有商戶則稱今次損失慘重，有附近食肆貼出告示指今日須暫停營業，亦有出售鮮肉蔬菜商販指，雖然營運不受影響，但因停水，沒有人買餸煮食，生意大受影響。