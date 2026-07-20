加強版「招標妥」爭取第四季推出 甯漢豪：預審名單重誠信與建築安全

大埔宏福苑去年發生五級大火，暴露舊樓大維修等多個問題，政府目標今年第四季推出加強版「招標妥」，透過設立工程顧問及承建商「預審名單」，協助業主進行大維修招標。發展局長甯漢豪表示，制定「預審名單」時，須審查工程顧問及承建商表現紀錄，聚焦於誠信和建築安全有關事項。她強調，計劃細節制定進入「最後工夫」，未來政府亦會加強對大維修的監管與懲處力度。

政府推動加強版「招標妥」，將制定更嚴謹的「預審名單」，包括主動審查維修工程顧問公司及承建商的犯罪紀錄等；對於當局原定年中交代相關細節，至今兩度延後公布細節，甯漢豪昨出席電視台節目時解釋，市建局未來要負責招標、評標，因此須思考很多細節；在制定「預審名單」時，須審查工程顧問及承建商過去表現紀錄。她舉例指，行使虛假文書與勞資糾紛的嚴重程度不同，「如果甚麼都計算進去，有些跟安全無關的，不過仍屬違規，那會否令這個預審名單不夠實際。」她透露，政府與業界已取得相當大的共識，有關紀錄將聚焦於誠信與建築安全，勞資糾紛或非最優先考慮的環節。