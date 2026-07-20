立會議員赴京研修考察 李慧琼︰了解國家最新情況

全體立法會議員昨前往北京參加國家事務研修考察。立法會主席李慧琼表示，今次是一眾議員首次歷史性到北京參加研修考察，意義重大，立法會感謝中央的悉心安排及特區政府的支持。行程方面，議員除拜訪中央港澳辦等重要機構，亦會參加一系列專題講座，與專家學者交流，了解國家最新情況，課題涵蓋國家最新發展的指導思想、五年規劃制定、國際關係、國家安全及國家法律體系等，並會實地考察新質生產力、人工智能、航天航空及訊息技術應用等領域，同時了解中國共產黨的奮鬥歷程、基層治理、公共服務及歷史文化保育。

料考察能提升審議法例及事務能力

李慧琼又提到，立法會上任6個多月以來，一直守正創新、務實為民。早前立法會總動員，透過與政府建立協同研究及意見收集機制，就香港首個五年規劃編制專題研究及民意收集報告，已提交行政長官及行政機關研究；另亦成立相關委員會，開始審議北部都會區發展的專屬法例，前日更加開會議審議通過新皇崗口岸條例。她認為這些工作標誌着香港在融入及服務國家發展大局的進程中，邁向新里程碑。

她指出，現在是很好的時機讓議員親身了解國家最新情況、走訪不同機關進行實地調研，相信這些第一手考察及資料能提升議員審議香港法例及事務的能力，讓議員的大局觀進一步掌握全局，並借鑑國家經驗，令香港發揮得更好，尤其對推動北部都會區建設及做好香港首份五年規劃更有幫助。她表示，未來會更主動對接國家「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，相信今次研修考察會為這些工作奠定良好基礎。