逾月世界盃決賽周帶旺商場消費 酒吧業料生意額增達4億升三成

四年一度的球壇盛事世界盃今日凌晨上演決賽，阿根廷能否擊敗西班牙衛冕成為全城焦點。有酒吧業界總結整個世界盃決賽周，預計生意額約3至4億元，較沒有世界盃時增長兩至三成，又稱與商場、酒樓目標顧客不同，不擔心對方搶客；亦有餐旅業界預測整體餐飲、酒吧和旅遊業生意錄得5%至8%增長。另外，有直播賽事的商場稱，商戶有推出早餐優惠方便球迷早上睇波後上班，帶動早市生意錄得逾雙位數增幅。 香港酒吧業協會主席錢雋永接受訪問時表示，世界盃決賽周開始初期酒吧相對較少顧客， 「八強前都冇乜人」，但隨著社會熱烈討論、新聞等報道賽事精彩環節等，到八強賽酒吧大致都有八成顧客，至四強賽和季軍戰更已爆場。酒吧業界預計今屆世界盃生意額為約3至4億元，較上一屆的約5至6億元低，錢雋永解釋有一半賽事都超出酒吧一般的營業時間，加上有三成酒吧在賽前已放棄播放賽事，因此收入屬預期之內。

不過，錢雋永指世界盃期間業界生意比5月沒有世界盃時增長兩至三成，又說雖然酒吧要付出2萬多元版權費播放賽事，但只要一場賽事有100名顧客、每人消費300元便已經回本，「四強、季軍賽、冠軍賽都爆，一定回本。」他又說，訪港旅客適逢世界盃亦會到酒吧觀賽和感受氣氛，帶動到新生意，「旅行唔代表夜晚唔睇波。」對於有商場和酒樓通宵播放球賽，他稱大家目標和氣氛不同，不擔心被對方搶客。 梁熙：餐旅業生意非全時段受惠 就餐飲、酒吧及旅遊業整體而言，香港餐旅業協會主席梁熙向本報稱，今屆世界盃受時差及港人消費模式轉變影響，生意增長較集中，而非全面、全部時段都受惠，整體預測生意錄得5%至8%增長。他指，賽事進入16強後觀賞性和話題性明顯提升，加上不少熱門球隊仍在陣，令球迷觀賽意欲較分組賽高，尤其周末舉行的淘汰賽，酒吧、酒店及設有直播的商場、餐飲場所都有受惠。他特別提到，有直播、有球迷活動及互動體驗的商場，較易把人流轉化成餐飲及零售消費，周邊食肆亦因多人叫外賣而受惠。

早前梁熙曾呼籲業界想辦法挽留北上睇波客，他昨稱有酒吧反映某些強隊場次都爆滿，特別是球迷較多的英格蘭、法國等，部分具規模球會的球迷更直接在酒吧包場，認為在港氣氛較好。他又透露，有酒吧餐廳推出早餐時段包場，部分反應都很熱烈，由公司包場40至50人開開心心一起觀賽。他另指出，昨晚餐廳生意少了幾乎一半，相信與很多人要提早睡覺、養足精神今早凌晨看決賽有關，因此凌晨場次球賽一方面讓部分酒吧受惠，但同時一定程度抵銷餐飲業的生意。