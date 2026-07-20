宏福苑首次業主大會│否決核數師報告 兩個月內再開會 居民冀再上樓 政府：將擬定下輪安排

宏福苑法團管理人合安管理有限公司，昨召開特別業主大會，討論包括大維修退款和屋苑保險進度等共涉9項議題。合安指，截至本月中已發出逾1,700張大維修的退款支票予業主，未領取者將由社工或區議員協助。保險方面，政府收購業權後將擁火險賠償，餘下兩份責任險則不會買走。逾九成業主贊成通過決議，下次業主大會將在兩個月內召開。對於有居民希望再上樓收拾物品，政府稱，正擬定下一步安排。 圖：林俊源

業主大會安排在4個地點包括大埔、啟德、香港仔與天水圍，以廣播形式同步進行。昨有575名居民親身或授權出席大會，佔居民人數28.98%。會議由合安物業服務總監陳偉光主持，薛馮鄺岑律師行代表梁秉釗、「中國太平保險(香港)」代表、「豪德保險顧問」代表，以及測量師「安普測量顧問」代表李海達，及「利比有限公司」代表翟啟聰列席。 根據合安日前發出的通告，會議的9項議程包括管理人匯報與前業主立案法團之交接進度；匯報宏志閣情況；匯報管理人啟動退回大維修餘款予全體業主；匯報屋苑及大維修財務狀況，並議決通過2025年1月1日至12月31日之核數師報告；討論及管理人匯報工程保險、屋苑保險的跟進情況及進度等。

就議程四中「管理人匯報屋苑及大維修財務狀況，並議決通過2025年1月1日至12月31日之核數師報告」須業主或獲授權人投票，最終共有5,320張反對票，報告不獲通過。有居民會上質疑宏福苑 2025年1至12月核數師報告顯示的日期中英文版本不一致，合安代表在會上說曾邀請有關核數師出席會議，惟對方拒絕。 太平保險：待調查結果公布才作進一步評估 就宏福苑保險方面，豪德保險顧問公司代表稱，法團以投保人身份為宏福苑購買了3份保險，包括火險、公眾責任險和法團第三者責任險；其中火險的最高賠償額為20億港元，公眾責任險和法團第三者責任險的最高賠償額則分別為2,000萬和1,000萬港元。合安表示，政府收購業權後會買走火險的賠償，至於另外兩份責任險政府責無法買走。承保人太平保險(香港)代表指，調查及評估工作仍在進行中，待獨立委員會和政府公布調查結果後，才能進一步評估保單和法律責任。

宏志閣獨立運作程序難 費用逾3200萬 大維修餘款退款方面，截至本月15日，已發出1,732張退款支票給予合資格單位業主，涉及退款金額達逾1.1億元。本月4日後，合安已陸續聯絡仍未成功領取退款業主，安排由一戶一社工或各區區議員，協助領取支票。至於管理費方面，合安指，法團仍有太陽能板等合約，商討後待日後處理。 宏志閣方面，梁秉釗指宏福苑現有大廈公契將整個屋苑視為一個整體發展項目，若宏志閣獨立運作，便需要大幅修改大廈公契，不但程序複雜，費用亦相當，估計需要約3,200萬元。

有居民中途離場 不滿合安避而不答 業主大會昨日上午11時舉行，早上9時多至10時已有居民陸續抵達各個會場。政府安排旅遊巴接送居民到場，現場有關愛隊人員在場協助。會議期間有業主不滿合安對居民的提問避而不答，中途離場。居於宏建閣的陳先生表示，合安能夠通知業主退還大維修基金，同時又聲稱未能聯絡所有業主而延期召開業主大會，質疑合安違法；又質疑為何不是由居民決定下期會議日期。 宏道閣長者業主盧先生表示，早前為大維修繳付16萬元，目前只獲退款7萬多元，質疑大維修工程尚未完成，為何大維修費用已被扣除超過一半，希望合安在議程期間解答疑問及交代。