天氣｜天文台：需否發紅雨警告　視乎強雷雨區發展

【08:25更新】天文台於上午8時25分發出之新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。天文台提醒，新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

【08:05更新】天文台於上午8時05分發出紅色暴雨警告信號。教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【07:22更新】天文台發出特別天氣提示，指強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。天文台又預料強陣風吹襲香港。提醒巿民如身處室外，應儘快到安全地方躲避。

天文台於上午7時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。