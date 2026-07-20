水務署：完成緊急水管維修工程　筲箕灣一帶6時起陸續恢復食水供應

筲箕灣區多處於昨日(19日)清晨5時許起陸續發生食水供應中斷，水務署指一條18吋食水管道破裂，造成筲箕灣一帶突發食水供應受阻。至今日(20日)晨5時30分宣布，緊急水管維修工程已完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。

水務署表示，由於維修工程的地下空間狹窄，而旁邊亦有一些地下公用設施需做臨時保護措施，加上維修工程需將整段老舊喉管移除，因而增加了工程的難度及需要的工程時間，導致完成工程的時間比原先估計較長。水務署指，工程團隊正在沖洗喉管，預計筲箕灣一帶的食水供應會於凌晨約6時起陸續恢復正常。由於事故涉及龐大而複雜的供水管網，實際用戶恢復供水時間可因地勢、位置、管道情況、所在樓層等等差異而有所不同，某些用戶的供水預計可能需要在早上稍後時間才能逐漸恢復正常。而按過往經驗，一些位於供水管網末端或地勢較高的用戶可能需要2至3小時才能有供水到達。