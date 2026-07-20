將軍澳海天晉住戶用鐳射筆射公園　網民斥專瞄準狗隻(有片)

有網民周六(18日)於社交平台發文，指早前帶愛犬到將軍澳海天晉對開的公園散步期間，遭到單位住戶使用鐳射筆胡亂掃射，更懷疑刻意追射愛犬，呼籲大家經過時「要睇路」。另有街坊網民回應，涉事單位住戶並非首次用鐳射筆亂射，質疑對方專瞄準狗隻。
有事主於18日在社交平台Threads發文，主題為「將軍澳街坊注意！！」。他指早前帶愛犬到海天晉對開公園散步，詎料突然有單位住戶使用鐳射筆射向他們，「紅外線仲追住阿寶(事主愛犬)，而我隔離就係小朋友公園黎(嚟)，大家經過要睇路啊」，並指事件已交予相關部門跟進。根據事主上載的影片所見，狗狗旁邊有紅色光點，之後鏡頭移向海天晉一高層單位，見到露台位置有一點紅光在閃爍。
網民：唔嚴懲嘅話 好快好好多人跟
其後另一街坊亦遭到懷疑同一住戶使用鐳射筆亂射，「昨晚(18/7)8:00都遇到，本來好驚，以為有人玩BB彈槍。抬頭一望，原來係10幾樓有人用雷射槍」、「該名男住戶一直同(用)雷射燈射向不同小狗」。多名居民表示擔心，認為用雷射筆是「大殺傷力武器」、「藏有攻擊性武器」，如照射他人可能會令對方視力受損或身體不適，並呼籲事主應該報警求助，亦有網民批評：「嚴重缺德行為」、「佢呢啲人，一可能係貪玩，二可能反社會人格，無論係點，唔嚴懲嘅話，好快好好多人跟」。