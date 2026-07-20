將軍澳海天晉住戶用鐳射筆射公園　網民斥專瞄準狗隻(有片)

有網民周六(18日)於社交平台發文，指早前帶愛犬到將軍澳海天晉對開的公園散步期間，遭到單位住戶使用鐳射筆胡亂掃射，更懷疑刻意追射愛犬，呼籲大家經過時「要睇路」。另有街坊網民回應，涉事單位住戶並非首次用鐳射筆亂射，質疑對方專瞄準狗隻。

有事主於18日在社交平台Threads發文，主題為「將軍澳街坊注意！！」。他指早前帶愛犬到海天晉對開公園散步，詎料突然有單位住戶使用鐳射筆射向他們，「紅外線仲追住阿寶(事主愛犬)，而我隔離就係小朋友公園黎(嚟)，大家經過要睇路啊」，並指事件已交予相關部門跟進。根據事主上載的影片所見，狗狗旁邊有紅色光點，之後鏡頭移向海天晉一高層單位，見到露台位置有一點紅光在閃爍。