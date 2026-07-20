世界盃｜羅淑佩：商戶要多動腦筋善用商機　黃家和指餐飲生意增長5億超預期

世界盃決賽西班牙對阿根廷的賽事凌晨上演，本港多個商場直播賽事，文化體育及旅遊局局長羅淑佩凌晨到啟德零售館看直播，她形容現場氣氛很好，兩支球隊都有支持者，氣氛高漲。

羅淑佩說，今屆世界盃適逢深夜，反而令市民重拾晚上外出的樂趣，商戶有不同招數吸客，有酒樓直播賽事，「好像格格不入，但原來也是可行的」。她相信只要有盛事、有活動、有人流，業界要因應自身長處多用腦筋，就能找到商機。她又指，不少直播賽事的商家都表示生意額上升。羅淑佩指世界盃過後，本港將迎來一系列盛事，包括演唱會、即將開鑼的劍擊賽，以及8月初的多場足球賽事及全民運動日等，相信趁暑假能夠吸引更多市民參與。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，世界盃期間，有約150間食肆提供直播，十個大型商場設有大型屏幕，世界盃帶來的生意增長超出業界預期，因當初估計因賽事大多於凌晨及早上舉行，生意整體只微升約百分之2至3，但隨着進入16強激戰連場，帶動出外觀賽氣氛熾熱。由6月30日至今為止，整體餐飲收益，大約增加了5億元，整個月約有接近6%的增長。黃家和表示，食肆在經營上要尋求新路向，要思考更多方法吸引客源；在日後的大型活動或賽事如果有主題或亮點，既然已設置大型屏幕，相信會繼續推出不同活動或優惠吸引客人。