大角咀拳館命案　14名被告謀殺罪不成立當庭釋放兼獲訟費

27歲男子於2021年在大角咀一拳館昏迷送院，其身體多處有可疑瘀痕，留醫39天後不治。涉案13男1女被捕，被控謀殺、串謀妨礙司法公正及協助罪犯等3罪，他們否認控罪受審，法官胡雅文上周四（16日）於高等法院裁定案件中所有控罪的表證不成立，律政司一方上周五（17日）確認不會就上訴採取進一步行動，法官今日（20日）指示陪審團裁定14名被告罪名不成立，並批准所有被告的訟費申請。14名被告當庭釋放。

控方確認不會上訴

控方在案中主張一眾被告夥同犯罪，13名被告在拳館內對死者施襲，致死者頭部受傷昏迷，最終死亡。辯方指控方沒有直接證據顯示任何人施襲或造成死者死亡，沒有目擊者、沒有通訊紀錄或閉路電視片段等，亦沒環境證據支持控方推論。醫學證據顯示死者有急性硬膜下血腫，有可能為癲癇發作、跌倒、吸毒或拳擊意外所致，且死者體內驗出可卡因和酒精，專家指有可能增加癲癇風險或引發致命後果。本案沒有證據證明眾被告曾用任何武器，控方也未能提供死者何時受傷等具體細節。