廣華醫院月薪2.5萬請「殮房服務員」 網民：要命硬先考慮

醫管局網站列出的入職條件為：能書寫中文、說流利廣東話以及懂得簡單英文的能力；個性開朗成熟，並有興趣在醫院環境中工作及接觸病人。如有以下條件可獲優先考慮：中五程度或具同等學歷、能適應在殮房及實驗室的工作環境、具備最少2年相關的醫院工作經驗、具備電腦應用知識、具備良好的人際關係及溝通技巧，以及具備哀傷關懷（喪親關顧）的基礎知識。工作可能需要24小時待命，並需不定時。

具備2年醫院工作經驗

職責包括：接收送往殮房的遺體、處理殮房內遺體安排，並協助家屬認領、辨認及瞻仰遺體、為遺體進行清潔及整理工作、歸檔並妥善保管與死者相關的死亡文件、每日遺體點算、維持殮房設施及儀器正常運作、協助病理醫生進行驗屍、驗屍前後準備以及後續的清潔工作、處理醫療廢物及化驗樣本、為死者家屬提供適切支援、協助死因裁判官相關個案程序。