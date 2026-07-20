廣華醫院月薪2.5萬請「殮房服務員」 網民：要命硬先考慮

廣華醫院病理學部近日招聘殮房服務員，月薪25,269元至28,492元，合約結束後有機會獲發合約期內所得基本薪金總額15%的合約期滿酬金。入職要求包括具備書寫中文、能說流利廣東話及懂得簡單英文的能力，以及具備「開朗成熟」性格，並有興趣在醫院環境中工作及接觸病人，如果有相關工作經驗，則會獲優先考慮。截止申請日期為7月23日。
醫管局網站列出的入職條件為：能書寫中文、說流利廣東話以及懂得簡單英文的能力；個性開朗成熟，並有興趣在醫院環境中工作及接觸病人。如有以下條件可獲優先考慮：中五程度或具同等學歷、能適應在殮房及實驗室的工作環境、具備最少2年相關的醫院工作經驗、具備電腦應用知識、具備良好的人際關係及溝通技巧，以及具備哀傷關懷（喪親關顧）的基礎知識。工作可能需要24小時待命，並需不定時。
具備2年醫院工作經驗
職責包括：接收送往殮房的遺體、處理殮房內遺體安排，並協助家屬認領、辨認及瞻仰遺體、為遺體進行清潔及整理工作、歸檔並妥善保管與死者相關的死亡文件、每日遺體點算、維持殮房設施及儀器正常運作、協助病理醫生進行驗屍、驗屍前後準備以及後續的清潔工作、處理醫療廢物及化驗樣本、為死者家屬提供適切支援、協助死因裁判官相關個案程序。
招聘消息引發網民熱議，有人稱「要命硬，唔怕鬼/屍味/要搬屍至做得來，梗係人工高啦，冇乜邊個得...」、「醫院殮房好做過公眾殮房。月薪二萬八起薪點都可以考慮吓。 要夠命硬同接受到斷六親先考慮入行 」、「絕對禍，八字硬，頂得住無問題 」、「只有28K，咪玩啦」、「28000蚊搵鬼做，仲要係十二個月糧冇獎金」、「28000好低人工，我朋友做跟車執頭執尾，搬棺材都50000幾」。有網民指出重點，「仲要兩年以上經驗，未做過醫院就唔使諗啦」。
有網民則指「以前有朋友做過醫護相關，佢話呢啲工睇落好得人驚，但其實好多都係程序性工作。不過，要處理咁多遺體，仲要幫手解剖，真係唔係個個頂得順」、「都係服務已過身人士，respect」、「識人好過識字，所以識得人喺裡面嗰啲請先，對死人唔洗受氣，中五畢業有二萬八人工已經好好，有咩恐怖過失業冇錢冇飯食。」