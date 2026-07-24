2026傑出優質商戶員工服務獎 觸得到的都市溫度 金獎職人以心相待

在這個時代，實體零售的價值早已不再局限於商品的一買一賣，而是轉化為人與人之間無可替代的溫度與信任。由香港旅遊發展局推行的「優質旅遊服務」計劃，透過舉辦「傑出優質商戶員工服務獎」，發掘並表揚一眾展現專業及優質服務的從業人員。「2026傑出優質商戶員工服務獎」的每位金獎得主，背後都有一段值得細味的服務歷程。以下將介紹各得獎者的服務故事，及其對優質服務的見解。 剛柔並重作後盾 凝聚團隊傳遞細心服務 獲頒美容、個人護理及健康用品（主管級員工）金獎的莎莎化粧品湯詠恩，深信「優秀的主管需要幹練與溫柔並重，既要堅守原則，更要成為團隊最堅實的後盾」。她以親和力凝聚團隊，並在每日晨會中建立互相讚賞的正面文化；同時主張，無論對待顧客或前線夥伴，都要設身處地從對方的角度與難處出發。她細心留意到傷患顧客的需求，並主動提供協助；事後亦以引導與分享的方式，帶領團隊共同體會「一個眼神或肢體動作，都能帶給人溫暖安慰」的服務真諦。

用「親和力」與「人情味」融化危機 「優秀的主管必須具備強烈的親和力，將團隊視為有血有肉的人。」榮獲時尚及生活品味（主管級員工）金獎——謝瑞麟珠寶有限公司的雷聚財，深信零售管理核心在於同理心。在日常工作中，他秉持「先聆聽、再處理」的專業原則，與其團隊保持一貫卓越的服務。曾有客人在維修後取回手鏈，於離開店舖後才發現遺失，遂折返求助。他第一時間安撫客人情緒，並親自陪同客人沿路搜尋，最終成功尋回失物，贏得顧客的深切感激。他感言，這份優質服務體現了團隊的精神：「一個有溫度的團隊，自然能將溫暖傳遞給客人。」

以人為本凝聚團隊 開心傳遞家居幸福感 零售：其他（主管級員工）金獎得主的實惠家居有限公司朱諾謙，將員工視為「內部顧客」，致力營造充滿溫度的職場氛圍。他日常透過貼心安排茶點及輕鬆分享生活趣事，激勵團隊士氣，成為團隊最堅實的依靠。他抱持「開心返工、開心收工」的理念，深信唯有讓團隊由心而發地感受到快樂，才能將正能量與好客之道傳遞給每一位顧客。在當今AI時代，這份人性化且具靈活的管理更顯珍貴。他曾帶領團隊於顧客入伙當晚，迅速為焦急的客人完成床鋪家具安裝，以行動實踐優質服務承諾，也令團隊更樂意為顧客多走一步。

同理心成就最強後盾 靈活應變傳遞科技溫度 榮獲電訊及電器（主管級員工）金獎——1O1O的葉樹榮，以同理心為本，實踐「非傳統領導」管理模式。在AI與科技迅速發展的電訊時代，他不僅關注業務表現與銷售成果，更將自己定位為團隊的堅實後盾，主動關顧員工需要並靈活授權，帶領團隊持續進步。早前於一場國際藝術展覽期間，有外地旅客因突發網絡故障而焦急萬分，葉樹榮帶領團隊冷靜應對，一方面協助重設手機，另一方面主動提供店內Wi-Fi讓旅客搜尋門票資訊，於很短時間內化解危機，贏得旅客對香港專業電訊服務的高度讚譽。

傾聽顧客的靈魂樹洞 用同理心守護身心健康 美容、個人護理及健康用品（前線員工）金獎得獎者——萬寧營養師黃泇渝，完美體現了品牌「專業與人情味兼備」的靈魂。在日常服務中，她不僅是健康顧問，更是顧客最安心的心靈後盾。她曾敏銳觀察到一位定期隨訪的女顧客體重驟降、神色憔悴，便隨即放慢諮詢節奏，主動詢問日常近況，引導對方釋放潛藏的情緒壓力，站在家屬角度給予溫暖關懷；並發揮專業，為其量身規劃兼顧日常步調與自我照顧的輕便方案。她感言，面對面交流的價值，在於能透過有溫度的微觀觀察，即時回應顧客需求，從而提供更安心且貼心的身心支持。

以真誠締結人際連結 用專業見證生命重要時刻女 「真正卓越的服務不單是完成一筆交易，而是與客人建立深厚的信任關係。」榮獲時尚及生活品味（前線員工）金獎的EMPHASIS梁樂庭，堅信每件珠寶背後承載著無價的愛、祝福與承諾。她憶述曾接待一位獨自到店的女士，對方神情平靜，對產品推介反應淡然，她沒有急於導購，而是貼心給予對方舒適的空間，透過簡單而真誠的交流逐步建立信任。其後，她了解到顧客希望挑選一份極具紀念意義的禮物，為剛迎來新生命的摯親送上祝福。她隨即憑藉專業知識，推薦一款寓意「守護與母愛」的頸鏈，成功讓顧客展露滿意的笑容。她深信，面對面的銷售之所以無可替代，在於當中真實而細膩的情感交流。透過專業、關懷與溫度，更能比任何科技平台更有效地傳遞人與人之間最真摯的心意與祝福。

拒絕公式化 順應顧客節奏調出獨特體驗 榮獲本地小店組別（前線員工）金獎的PARISINE香水顧問梁敏琴，堅信「Nothing is impossible」。她積極修讀芳香療法，將專業知識轉化為精確而細膩的溝通方式。她曾為一名來自杜拜的旅客推薦清新怡人的柑橘調香水，展現出對不同文化與個人喜好的敏銳洞察；也曾耐心地協助一名患有鼻敏感卻希望陪伴侶挑選香水的男士，尋覓命定香氣。面對網購興起，她認為線上購物的便利，永遠無法取代實體店面對面交流的氛圍感知與情感溫度。這種能即時察覺顧客情緒、靈活調整節奏的柔性應變，正是實體零售最不可替代的靈魂價值。

網購奪不走的溫度 以笑容釀造無價人情味 在網購發達的年代，實體零售的無價魅力在於「人與人的互動情懷」。榮獲零售：其他（前線員工）金獎的偉成洋酒朱艷紅，深信買賣酒不只是一場交易，更是傳遞快樂的過程。能在三百多名參賽者中脫穎而出，全憑她「將心比心」的服務態度與其標誌性的親切笑容。她分享，曾有一名孝順兒子帶同媽媽來買紅酒送給父親。她一邊細心了解客人預算與口味，一邊留意到客人媽媽站得有些疲憊，便主動地搬出椅子，讓對方坐下休息。這份不經意的真誠與關懷，不僅暖透客人的心，更令這家人成為店舖的忠實客人。她笑言：「即使客人最後沒有消費，我也希望他們能帶著愉悅的心情離開。」網購雖方便，但也始終無法取代面對面交流酒經的溫度，以及那份能點亮他人一整天的窩心笑容。

超越規格的溫度 守護珍貴回憶 「網購與AI只能提供數據，前線經驗才能帶來深入淺出的個性化服務。」榮獲電訊及電器（前線員工）金獎的蘇寧方宇澄，深信優質服務能帶來超出預期的體驗。方宇澄分享，曾經有一位婆婆因手機摔壞、無法充電而心急求助，因機內存有已故老伴與家人的珍貴照片，且她不懂備份，顯得無助至極。面對極可能遺失資料的維修困局，他花費近三小時多番嘗試，巧妙利用轉接器將畫面投射至電視，並配合滑鼠成功操作手機，將回憶完好無缺地轉移至新機。看到老人家的笑容，他體會到用專業切實幫到人，正是實體零售無可取代的價值。

金獎得獎名單（主管級員工） 美容、個人護理及健康用品 - 湯詠恩小姐（莎莎化粧品） 時尚及生活品味 - 雷聚財先生（謝瑞麟珠寶有限公司） 零售︰其他 - 朱諾謙先生（實惠家居有限公司） 電訊及電器 - 葉樹榮先生（1O1O） 金獎得獎名單（前線員工） 美容、個人護理及健康用品 - 黃泇渝小姐（萬寧） 時尚及生活品味 - 梁樂庭小姐（EMPHASIS） 本地小店組別 - 梁敏琴小姐（PARISINE） 零售︰其他 - 朱艷紅小姐（偉成洋酒） 電訊及電器 - 方宇澄先生（蘇寧） 「優質旅遊服務」計劃

香港旅遊發展局推行的「優質旅遊服務」計劃，透過每年的專業評審，協助消費者識別值得信賴及服務優質的商戶。