世界盃｜涉網上售冒牌球衣　海關拘13人當中4人未成年

海關打擊與世界盃相關的冒牌活動，5月26日至7月19日，共偵破50宗侵權案件，檢獲約24萬件懷疑冒牌貨物，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣、足球、球鞋，估計市值共約1.59億元，共有13人被捕，其中12人涉嫌網上出售冒牌球衣，當中4名為18歲或以下青少年

香港海關打擊與世界盃相關的冒牌活動，5月26日至7月19日，共偵破50宗侵權案件，檢獲約24萬件懷疑冒牌貨物，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣、足球、球鞋，估計市值共約1.59億元，共有13人被捕，其中12人涉嫌網上出售冒牌球衣，當中4名為18歲或以下青少年，最小為15歲，分別出售1件至40件貨物不等，並非集團式經營。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

未核實產品真偽 轉售誤墮法網

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊形容，青少年參與網上侵權活動情況值得關注，有上升趨勢，由2024年1人、去年2人，到今年暫時已拘捕5人，相信部分人誤以為網絡可以匿名，容易逃避海關偵查，加上世界盃周邊商品有龐大商機，部分青少年打算「搵快錢」或轉售閒置二手物品，但未核實產品真偽就放上網轉售而誤墮法網。

吳家俊提醒，不論是集團式出售或只出售一件冒牌產品都要負上刑責。海關將走訪校園進行宣傳教育，加強青少年守法意識，並提醒家長留意子女的網絡習慣及財政狀況，適時灌輸正確價值觀及消費觀。