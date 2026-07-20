嶺大研究：AI翻譯仍難取代專業人類傳譯

生成式人工智能（AI）翻譯愈趨普及，引發各界關注會否取代專業人類傳譯員。然而，香港嶺南大學一項最新聯合研究指出，儘管AI有助提升翻譯效率，但在處理涉及政治、外交及文化等高敏感內容時，仍無法像人類般精準掌握語境與修辭。 較難掌握語境及文化修辭 該項研究由嶺大與重慶郵電大學合作，已發表於國際頂尖學術期刊《自然》旗下的《人文與社會科學通訊》。研究團隊對比2008至2023年間16篇聯合國大會中文演說的現場資深傳譯員英文翻譯，以及輸入充足背景設定的ChatGPT-4o翻譯版本。結果顯示，兩者在語境理解及表達策略上仍有明顯差異。

首先，中文的語言結構經常省略主語，但人類傳譯員能夠主動理解講者與聽眾之間的社會關係與文化價值，在譯文中適時加上「我們的」（our）、「他們」（they）等代詞，加強原文說話中「群體認同」及「集體合作」的關係，建構共同面對挑戰的群體意識；而AI則較傾向按字面生成譯文，較少使用代詞的表達方式，雖然文法正確，但其譯文較多為中性內容。 另外，研究亦發現，人類傳譯員會按語境靈活調整語氣及責任承擔者，較多使用「應該」（should）或「需要」（need to）等較具勸說性的表達；AI則較常使用語氣較強的「必須」（must），並傾向採用被動句，令責任承擔者變得不明確。

輔助工具與人類互相配合 文化隱喻方面，AI處理具文化特色的隱喻或具視覺畫面的比喻時，有過半數（52.63%）情況主要直接翻譯字面意思，把文化隱喻簡化；而人類傳譯員則會因應語境靈活保留、轉換或補充隱喻，當中約三成個案（31.6%）會同時保留隱喻及補充其含義。 身兼歐洲語言理事會AI專家組成員的嶺大翻譯系教授、英語及外語教學中心主任王斌華指出，AI大語言模型至今仍存在「黑盒」問題，其運作機制難以完全解釋，且缺乏人類傳譯員所受的專業倫理規範約束。王斌華強調，在涉及文化內涵及需要仔細掌握語境的翻譯工作下，人類在人際關係、語氣及文化修辭等方面作出更切合語境的判斷，反映其專業判斷仍然不可或缺。他認為，AI未來更適合作為輔助工具與人類互相配合，而非完全取代專業傳譯人員。