世界盃煞科吸引市民捱通宵睇波 商場直播帶動氣氛及消費商機

四年一度國際足球盛事的決賽於昨晚上演，為方便全城球迷欣賞西班牙與阿根廷的終極對決，全港多個商場都安排了賽事直播派對。恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心和新鴻基地產沙田新城市廣場都舉行了睇波派對，與大批球迷一同見證球王誕生。 MCP新都城中心於昨日凌晨舉行【無制限睇波派對】，商場L1天幕廣場近 2,000呎的主題觀戰區，過千名熱血球迷透過現場280吋4K高清大電視格全程直播終極決賽。不少球迷為了爭取在最佳位置觀賞賽事而提早4小時進場「霸位」。昨晚現場座無虛席，於開賽前商場更特別安排了舞蹈表演及足球互動遊戲讓氣氛更熾熱，商場更為球迷們準備了決賽兩隊的專屬打氣道具，球迷們各自揮舞道具為支持的球隊打氣，就仿如置身球場一樣。

氣氛熱烈恍若置身球場 MCP設專車送球迷上班 商場更設打氣攤位售賣獲獎手工生啤，還有自動化零售設施「Chill 24 AI自動販賣機」售賣「醫肚零食」，加上於賽事期間24小時通宵營業的麥當勞，球迷可以一邊痛快暢飲、一邊欣賞大螢幕直播。而為了應對決賽後工作日，球迷們上班的需球，MCP新都城中心更特別推出「香港人好鍾意返工」配套，安排免費「早晨專車」直達中環及旺角兩大商業旺區，讓球迷可以準時上班。

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴指，商場首創「夜晨經濟 × 離峰行銷」策略，帶動場內商戶在深宵及早上時段的人流及生意。在整段足球盛事期間，商場整體人流及營業額均錄得雙位數增長。適逢今年是恒基兆業地產有限公司成立50周年，集團於即日起至2026年9月6日期間舉辦「恒基50有禮 • 大抽獎」，期間「H COINS」會員憑MCP新都城中心指定電子貨幣消費，透過H COINS手機應用程式登記參加抽獎，有機會贏足金金幣及雙人來回機票等豐富獎品。

新城市廣場睇波派對 帶動人流及營業額 另外，新鴻基地產在沙田區的商場新城市廣場昨日凌晨亦舉行「煞科戰深夜睇波派對」，特別邀請了足球評述員、足球女神及本地花式足球運動員親臨現場，加上麥當勞通宵提供美食，及免費贈送美妝養生打氣包，吸引逾千名球迷通宵齊集商場狂歡觀賽，帶動商場整體人流及營業額按年分別上升10%及12%。