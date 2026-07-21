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出版：2026-Jul-21 07:30
更新：2026-Jul-21 07:30

世界盃煞科吸引市民捱通宵睇波 商場直播帶動氣氛及消費商機

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MCP新都城中心於昨晚淩晨舉行【無制限睇波派對】，過千名熱血球迷聚首睇波。

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四年一度國際足球盛事的決賽於昨晚上演，為方便全城球迷欣賞西班牙與阿根廷的終極對決，全港多個商場都安排了賽事直播派對。恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心和新鴻基地產沙田新城市廣場都舉行了睇波派對，與大批球迷一同見證球王誕生。

MCP新都城中心於昨日凌晨舉行【無制限睇波派對】，商場L1天幕廣場近 2,000呎的主題觀戰區，過千名熱血球迷透過現場280吋4K高清大電視格全程直播終極決賽。不少球迷為了爭取在最佳位置觀賞賽事而提早4小時進場「霸位」。昨晚現場座無虛席，於開賽前商場更特別安排了舞蹈表演及足球互動遊戲讓氣氛更熾熱，商場更為球迷們準備了決賽兩隊的專屬打氣道具，球迷們各自揮舞道具為支持的球隊打氣，就仿如置身球場一樣。 

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氣氛熱烈恍若置身球場 MCP設專車送球迷上班

商場更設打氣攤位售賣獲獎手工生啤，還有自動化零售設施「Chill 24 AI自動販賣機」售賣「醫肚零食」，加上於賽事期間24小時通宵營業的麥當勞，球迷可以一邊痛快暢飲、一邊欣賞大螢幕直播。而為了應對決賽後工作日，球迷們上班的需球，MCP新都城中心更特別推出「香港人好鍾意返工」配套，安排免費「早晨專車」直達中環及旺角兩大商業旺區，讓球迷可以準時上班。

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MCP新都城中心推「香港人好鍾意返工」配套，設專車送球迷準時上班。

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴指，商場首創「夜晨經濟 × 離峰行銷」策略，帶動場內商戶在深宵及早上時段的人流及生意。在整段足球盛事期間，商場整體人流及營業額均錄得雙位數增長。適逢今年是恒基兆業地產有限公司成立50周年，集團於即日起至2026年9月6日期間舉辦「恒基50有禮 • 大抽獎」，期間「H COINS」會員憑MCP新都城中心指定電子貨幣消費，透過H COINS手機應用程式登記參加抽獎，有機會贏足金金幣及雙人來回機票等豐富獎品。

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恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴

新城市廣場睇波派對 帶動人流及營業額

另外，新鴻基地產在沙田區的商場新城市廣場昨日凌晨亦舉行「煞科戰深夜睇波派對」，特別邀請了足球評述員、足球女神及本地花式足球運動員親臨現場，加上麥當勞通宵提供美食，及免費贈送美妝養生打氣包，吸引逾千名球迷通宵齊集商場狂歡觀賽，帶動商場整體人流及營業額按年分別上升10%及12%。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐稱通宵直播賽事配合大型IP主題展覽及AI互動體驗等，帶動顧客由「為睇波而來」轉化為「留低消費」。

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新城市廣場現睇波人潮，氣氛熾熱。

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