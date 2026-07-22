顛覆傳統安老觀念 曦蕓居以「醫社合一」高智能公寓 賦予長者自主尊嚴生活｜優質樂齡生活巡禮

在香港傳統觀念中，長者一旦出現身體機能衰退、關節退化，往往就會被動地被標籤為「被照顧者」，甚至被迫適應安老院舍固定的作息時間，失去生活的選擇權。然而，新一代的退休人士與高齡長者，對生活質素、私隱及尊嚴有著更積極的追求。由其士集團與基督復臨安息日會港澳區會共同發展的高端長者公寓「曦蕓居」，正正打破了這個傳統枷鎖。

坐落於跑馬地核心地段的高端長者公寓「曦蕓居」，引進北美盛行的 CCRC 概念，為本港長者打造高格調的退休生活空間。

曦蕓居引進了北美盛行的「持續照顧退休社區」（Continuing Care Retirement Community，簡稱CCRC）概念，打造出全港首個「醫社合一」一站式服務的高端長者公寓，讓長者在擁有獨立自主生活的同時，獲得最強大的醫療與護理後盾支援。 打破作業常規 尊重長者尊嚴與選擇權 曦蕓居院長及護理總監羅寶嘉博士指出，普遍香港長者及家屬對入住傳統院舍有所顧慮，主要是因為傳統院舍必須嚴格規定全院的作業時間。但曦蕓居極為尊重每位院友的自願選擇與個人喜好，無論是獨立自住型還是生活協助型的住客，生活作息或者社交活動，全部由長者自己作主，重新掌握生活節奏，維持優質且具尊嚴的生活。這種充滿人情味與靈活性的管理，不單解開了長者的束縛，更令不少長期承擔照顧壓力的家人得到真正的安心與喘息空間。

一站式持續照顧 跨專業團隊全天候守護 全幢公寓樓高21層，因應長者在不同人生階段的身體變化，規劃了三種持續照顧模式。12樓至22樓為行動自如、不想被日常家務困擾的長者提供68個「獨立自住型」單位；5樓至8樓則設有68個「生活協助型」單位，為日常起居、護理需要協助的長者保障私隱與生活質素；而2樓至3樓則為記憶力或認知功能受損的長者，特設32個「認知照顧型」單位。

羅院長坦言，整個老年期是一個動態的過程，長者身體隨着年歲增長可能慢慢會出現不同程度的需要。曦蕓居的CCRC模式最大優勢在於，長者即使未來身體狀況有所變化，亦不須重新適應新環境，可以直接選擇搬遷至院舍內提供更高照護級別的樓層。公寓配備了由家庭科及老人科專科醫生、註冊護士、物理治療師、職業治療師、社工以至營養師等組成的跨專業領導團隊，配合24小時緊急召援系統與當值護理團隊，隨時隨地給予長者一站式的身體、醫療和照護支援。

首間院舍引進水中跑步機 延長優質生活期 關節退化與痛症是絕大部分香港長者面對的切身問題，嚴重者更會因行動不便而阻礙他們享受晚年生活。復康總監吳劍青分享道，曦蕓居的復康團隊會由預防與治療兩個層面入手。針對樓上獨立自住、有輕微關節痛的長者，團隊會提早介入進行健康諮詢，安排針對性的肌肉與練力訓練，開出個人化的運動處方。

而針對關節炎嚴重、術後痛症或連身行路都有困難的長者，地下康健中心及復康治療室則提供了私密且專業的物理治療。曦蕓居作為全港首間院舍引進室內恆溫「水中跑步機」。吳總監強調，此機並非用作跑步，而是利用水的浮力，減輕膝關節與髖關節在步行時承受的壓力和負重，非常適合關節置換手術後的長者。吳總監分享曾有一位長者在接受關節置換手術後，面對日常生活極大不便，更面臨隨時再跌倒的風險，令仔女憂心忡忡。入住曦蕓居後，不僅生活基本照顧得到解決，團隊更因應其術後狀況安排水中跑步機訓練。長者在大大減輕痛楚的情況下順利完成步行療程，最終成功康復回家。兩年後，該長者的另一隻腳亦需要進行相同的手術，因著對曦蕓居一站式復康與護理的信任，他毫不猶豫地選擇再次入住，成為團隊最欣慰的「回頭客」。

除了先進的復康器材，公寓更全面融入樂齡科技，如獨立冷凍天花板、智能家居系統、安心藥物管理及AI健康管理系統，全方位保障住客安全。 三大護理計劃 涵蓋中風、認知照顧至安心晚期 除了關節復康，曦蕓居亦針對不同長者的個別需求，精心規劃了三大安心護理計劃： 中風復康計劃：把握中風後的黃金復康期，在不引發再中風危險的前提下，進行高強度、高頻密的協調與肌肉訓練。透過將動作分段處理及手功能刺激，重塑腦部神經與肌肉的連結，提升日常自我照顧能力。

認知照顧計劃：設於專業層客，由職業治療師、社工等專業團隊因應長者的記憶力、專注力及解難能力，制定個人化且多元化的認知刺激活動，藉此延緩認知障礙症的退化速度並減低焦慮。 安心支援照顧計劃（晚期照顧）： 針對疾病後期、需要高度照顧或已進入生命晚期的長者，團隊會與長者及其家人共同制定「預設醫療照顧計劃」，在身心靈上給予全面支援，讓長者在人生的最後階段依然享有尊嚴與高質素的生活。開院時首位從美國返港入住的九旬老太太，團隊除了在起初全方位關懷、助其適應環境，更在她安詳離世後貼心地為其舉辦了溫馨追思會，讓身處各地的幾房親戚能在舒適專屬的平台共同消化哀傷、緬懷逝者。這種由始至終、兼顧身心靈的圓滿照顧，深受家屬的感激。

曦蕓居透過獨特的生活自主權、頂尖的復康設施設備，以及覆蓋人生不同階段的個別護理計劃，真正落實了醫社合一，為長者開啟了更輕鬆、更有尊嚴的退休生活新一頁。 致電/ WhatsApp 預約參觀曦蕓居 6702 3434

ADVERTISEMENT 【免費暑假親子活動👨‍👩‍👧‍👦送挪亞方舟親子門券及10個遊戲代幣】

(專題報道)