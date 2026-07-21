觀眾化身編舞者與虛擬者共舞 浸大推互動裝置 開創未來娛樂新體驗

一同參與創作而非單純觀賞，或許是未來欣賞表演藝術的大趨勢。香港浸會大學與大館合作推出沉浸式互動裝置《eMBody—流光起舞》，結合表演藝術、人機互動及先進電腦圖像技術，讓觀眾化身「編舞者」。參與者只須戴上3D眼鏡，揮動手中的感應器，便可帶領虛擬舞者起舞，透過影像、聲音與動作交流，體驗一場多重感官交織的藝術旅程。

參與項目研發的浸大視覺藝術院講座教授兼視覺化研究中心總監邵志飛稱，裝置突破傳統定點觀賞舞蹈的模式，打造一個共創平台，讓觀眾化為合作表演者，共同創作動作、氣氛與意義，消弭舞台與觀眾之間的界限，並藉此反思沉浸式科技在當代表演文化中的角色。