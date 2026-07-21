觀眾化身編舞者與虛擬者共舞 浸大推互動裝置 開創未來娛樂新體驗

一同參與創作而非單純觀賞，或許是未來欣賞表演藝術的大趨勢。香港浸會大學與大館合作推出沉浸式互動裝置《eMBody—流光起舞》，結合表演藝術、人機互動及先進電腦圖像技術，讓觀眾化身「編舞者」。參與者只須戴上3D眼鏡，揮動手中的感應器，便可帶領虛擬舞者起舞，透過影像、聲音與動作交流，體驗一場多重感官交織的藝術旅程。
參與項目研發的浸大視覺藝術院講座教授兼視覺化研究中心總監邵志飛稱，裝置突破傳統定點觀賞舞蹈的模式，打造一個共創平台，讓觀眾化為合作表演者，共同創作動作、氣氛與意義，消弭舞台與觀眾之間的界限，並藉此反思沉浸式科技在當代表演文化中的角色。
作品雖然只呈現8個互動場景，但他透露，團隊與設計師歷時半年，製作近200個不同視覺原型，最終精選出8個最能展現沉浸式互動體驗的場景。他稱，研發過程除了創意設計，亦要克服不少技術挑戰，其中須提升互動體驗的直觀性，讓即使從未接觸互動藝術或電子遊戲的人，也能迅速掌握操作並投入其中。團隊在測試期間，發現部分參與者難以分辨自己所控制的虛擬舞者，因此經過多輪實驗及優化後，最終引入顏色配對系統，以不同顏色連結舞者與手持感應器，讓參與者更容易辨識角色，進一步提升互動流暢度及投入感。
《eMBody—流光起舞》透過浸大研發的「nVis 360度沉浸式互動立體影院」呈現，屬「未來影院系統：下一代藝術科技」項目成果之一。展覽於大館舉行，即日起至8月2日(周一閉館)上午10時至下午1時，免費入場。場內最多可同時容納16人參與，包括8名與虛擬舞者互動的體驗者及8名觀眾。