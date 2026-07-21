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出版：2026-Jul-21 04:00
更新：2026-Jul-21 04:00

牛頭角前校舍變過渡屋 政府︰提供120伙340人入住

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前香港道教聯合會雲泉學校空置校舍將改作過渡屋。

前香港道教聯合會雲泉學校空置校舍將改作過渡屋。

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政府繼續善用市區空置校舍改建為過渡房屋。當中位於牛頭角上邨安善道的前香港道教聯合會雲泉學校空置校舍，當局決定交由「基督教家庭服務中心」推展成為家社會房屋項目——「安庭居」，預計可提供120單位，供340人入住。

房屋局過渡性房屋專責小組向觀塘區議會提交的文件顯示，項目提供不同大小的單位，包括2至3人細單位(面積約17平方米)，以及3至4人較大單位(面積約25平方米)，另設有無障礙單位(面積約32平方米)。

安庭居 前香港道教聯合會雲泉學校空置校舍 基督教家庭服務中心

研共享籃球場。

料明年第三或第四季落成竣工

所有單位設獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間，營運機構為居民提供合適的基本服務，如活動室及洗衣房等；亦會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用。預計將於明年第1季動工，並於明年第三或第四季落成竣工。

當局指，營運機構社工隊會在住戶入住前面談評估需要，了解其困難並提供適切支援；居民入住後亦會加強提升住戶能力的服務，例如協助提升親職技巧及工作技能，為未來生活做好準備。文件提及位於牛頭角上邨內，附近已有全面的生活和交通配套，居民可步行約5至10分鐘到巴士站或牛頭角港鐵站；項目新增人口數量較少，亦不設車位，預期不會為周邊帶來額外車流。文件又透露，基督教家庭服務中心已與鄰近的閩僑小學展開溝通，將協調共享現有的學校籃球場，以發揮協同效應。

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