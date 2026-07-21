無懼紅雨與世盃浪潮夾擊書展 書商對銷情抱信心：內容才是王道

一連7日在會展舉行的香港書展今日結束，受到連日暴雨以及世界盃的雙重「夾擊」，不少書商嘆展期末段比開展首幾天人流明顯減少，亦有書商堅信「內容才是王道」，盼書籍獨一無二的內容吸引讀者選購，即使人流減少，對銷情仍抱持信心。有球迷在世界盃決賽完結後入場購買心頭好，惟慨嘆今年書商提供的折扣優惠不如以往。 圖：關淑婷

今年世界盃在美墨加舉行，受時差影響，球迷須熬夜睇波，加上近日受連場大雨影響，多少會影響書展入場人流。書商香港中國旅遊出版社副總編輯程惠敏坦言，今年受到世界盃熱潮影響，感覺周末的人流比往年減少。不過，她對今年的銷情仍抱持信心，除了首度推出特賣場、每本雜誌售10元的優惠價之外，亦相信憑書籍的精美圖片與獨一無二的內容，能吸引回頭客，「始終內容才是王道，只要內容做好，希望能留住讀者。」她透露，由於港人非常熱愛旅遊，出版社推出不少介紹中國深度遊的書籍以迎合讀者口味，今年其中一本主打新書《雲遊——7大遊雲南路線》，便詳細介紹了7條深入雲南的路線。她相信，這些獨特內容與精美攝影，並非網絡KOL或AI能取代。

新書以內容取勝 展商料銷情微升一成 中華書局(香港)市場拓展部總監文麗玲指，受連日大雨影響，人流比開展初期明顯減少，雖然周日停雨後人流有所回升，適逢世界盃終極一戰於翌日凌晨上演，不少市民選擇提早回家休息，準備深夜睇波，導致晚間場內人流減少。她直言，近年書展除了本地顧客外，亦多了不少內地及台灣旅客，他們偏好歷史及香港專題相關的書籍。此外，出版社推出的新書相當注重內容及選題吸引力，故銷情不會因天氣與世界盃受到太大的影響，預計銷售額仍能有一成左右的增長。

球迷通宵睇波後入場 嘆折扣遜往年 儘管書商認為大環境影響部分人入場意欲，但無阻忠實書迷入場。球迷陳先生每年都會挑周末逛書展，適逢今年世界盃舉行，他特意請假一天，看完比賽後進場，並購買了兩本《傑出阿仙奴》，其中一本打算送給英國的朋友。他坦言，昨日人流似較少，同時亦感覺書商提供的折扣不如往年吸引，「佢(書商)叫我買多幾本先有折，但我買了兩本已經好夠」。他表示會再觀望是否有其他想買的書籍，並打算趁書展最後一天帶備購物袋再來掃貨。

新學期升讀中六的陳小姐與黎先生入場合共花費逾千元購買補充練習，為明年的DSE「提前部署」。陳小姐表示，前年入場時尚未有備戰DSE的心態，當時主要逛「零食世界」買零食;今年即將成為應屆考生，目標轉為選購補充練習。