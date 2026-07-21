拳館命案表證不成立 14被告無罪釋放

一名27歲男子5年前在大角咀一間拳館昏迷，由4人將他送往醫院治理，當時他身體有多處可疑傷痕，留醫39日後不治。事後有14人被指與案件有關，分別遭控謀殺罪或妨礙司法公正、協助罪犯等罪，高等法院法官日前裁定所有控罪表明證供不成立，昨指示陪審團裁定14名被告罪名不成立，他們獲當庭釋放。
案件審訊期間，一眾被告的代表律師在控方舉證完畢後，曾作陳詞要求高等法院法官胡雅文裁定案件表證不成立。胡官指出，早前經考慮後已裁定控方沒有足夠的直接、間接或環境證據，證明被告與事主死亡有因果關係、是否夥同犯案。她在判詞提到，沒有證據指控各被告使用甚麼武器、沒有相關通訊紀錄及閉路電視片段，亦無證人講述拳館內發生何事。
官：環境證據不足如憑猜測裁斷
判詞指，控方在案中依賴環境證供，包括指事主傷勢和打拳情況不符，認為其頭部和身上傷勢由各被告襲擊引致，以及指出各被告夥同犯案，但胡官對案件環境證供是否足夠存疑，又稱事主送抵醫院時雖然已頭顱內受傷，惟不能因此推論他在當晚遇襲，兩名醫生亦指頭部受創與失去知覺之間可相差長達數日。
由於案件環境證據不足，胡官認為若由陪審團定奪，控方就等同要求陪審團以猜測作出裁斷，認為獲恰當指引的陪審團，無法在毫無合理疑點下裁定各被告謀殺罪成立，遂裁定被告就該罪表證不成立，控方隨後亦表示不會就法官的決定提出上訴。由於謀殺罪不成立，與該罪相關的串謀妨礙司法公正罪和協助罪犯罪也表證不成立。胡官昨指示陪審團裁定14人罪名不成立，並批准所有被告訟費申請。
案發於2021年6月，27歲男子陸穎豪晚上進入大角咀君豪工商大廈一間拳館，翌日早上被發現昏迷，隨後由多名被告抬走及帶到廣華醫院急症室，留醫39日後不治。法醫報告指出，事主死因為頭部外傷併發支氣管肺炎，但無法確定頭部被撞擊時間，亦不排除事主進入拳館前已受傷。