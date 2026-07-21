拳館命案表證不成立 14被告無罪釋放

一名27歲男子5年前在大角咀一間拳館昏迷，由4人將他送往醫院治理，當時他身體有多處可疑傷痕，留醫39日後不治。事後有14人被指與案件有關，分別遭控謀殺罪或妨礙司法公正、協助罪犯等罪，高等法院法官日前裁定所有控罪表明證供不成立，昨指示陪審團裁定14名被告罪名不成立，他們獲當庭釋放。

案件審訊期間，一眾被告的代表律師在控方舉證完畢後，曾作陳詞要求高等法院法官胡雅文裁定案件表證不成立。胡官指出，早前經考慮後已裁定控方沒有足夠的直接、間接或環境證據，證明被告與事主死亡有因果關係、是否夥同犯案。她在判詞提到，沒有證據指控各被告使用甚麼武器、沒有相關通訊紀錄及閉路電視片段，亦無證人講述拳館內發生何事。