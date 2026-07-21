「健康快車」與深圳伙伴醫院合作 為公院患者免費做白內障手術

本港公立醫院眼科白內障手術輪候人數高達6.5萬人，部分輪候可長達51個月。慈善機構「健康快車」宣布推出《健康快車免費白內障跨境手術計劃》先導計劃。首階段提供200個名額，為在公立醫院輪候白內障手術多年的患者提供治療，並以第一年服務5,000名患者為目標。成功申請後可到深圳的合作醫院，計劃涵蓋術前評估及檢查、白內障手術、一晚住院觀察、術後覆診，以及相關藥物和醫療消耗品。
是次先導計劃由「健康快車」與深圳希華愛康健醫院合作推出，健康快車創會主席方黃吉雯表示，申請人須先通過初步篩查及醫護評估，了解患者的眼科病歷、整體健康狀況等， 之後到深圳希華愛康健醫院接受術前檢查。
全國人大代表、希瑪醫療集團創辦人林順潮表示，內地醫療水準已與香港看齊，計劃進一步落實醫療數據互通，確保患者在內地的手術數據，能夠輸入香港醫療系統，有望促進港深醫療融合。為照顧香港長者習慣，醫院已精選懂講廣東話的醫生及醫護人員進行診治。
就一旦出現糾紛將如何處理，林順潮指出，白內障術後最嚴重的併發症通常於首24小時內發生，故已計劃安排患者在深圳免費留院一晚，翌日由醫生確認眼壓及無感染後方可出院返港；他亦強調，相關醫療監管將按內地法規執行。醫院已特別購買專門醫療保險，萬一出現醫療糾紛或事故，將由第三方機構進行專業評估及理賠。方黃吉雯亦補充，白內障屬技術成熟的微創手術，過往整體事故發生率極低，市民毋須過分擔憂。