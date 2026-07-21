「健康快車」與深圳伙伴醫院合作 為公院患者免費做白內障手術

本港公立醫院眼科白內障手術輪候人數高達6.5萬人，部分輪候可長達51個月。慈善機構「健康快車」宣布推出《健康快車免費白內障跨境手術計劃》先導計劃。首階段提供200個名額，為在公立醫院輪候白內障手術多年的患者提供治療，並以第一年服務5,000名患者為目標。成功申請後可到深圳的合作醫院，計劃涵蓋術前評估及檢查、白內障手術、一晚住院觀察、術後覆診，以及相關藥物和醫療消耗品。

是次先導計劃由「健康快車」與深圳希華愛康健醫院合作推出，健康快車創會主席方黃吉雯表示，申請人須先通過初步篩查及醫護評估，了解患者的眼科病歷、整體健康狀況等， 之後到深圳希華愛康健醫院接受術前檢查。