筲箕灣爆水管接駁滲漏延誤復水 居民叫苦：走幾條街才找到酒樓

筲箕灣日前發生爆水管，導致多處停水超過一日。水務署於昨晨5時30分完成搶修，惟署方及後發現喉管的接駁位置出現滲漏須再修補，延至昨早10時許起陸續恢復供水。突發停水令區內居民及商戶大受影響，有茶客因恢復供水時間押後，「走了數條街才找到酒樓飲茶」。有管線專家促政府做全港管道位置探測及早找出問題管道。
筲箕灣區多處於前日(19日)清晨5時許起陸續食水供應中斷，水務署經調查發現筲箕灣道及新成街交界的一條450毫米食水管道破裂，造成區內一帶大範圍突發食水供應受阻。署方派員搶修，並於昨晨5時30分宣布維修工程已完成，預計食水供應於凌晨約6時起陸續恢復正常。惟署方及後發現喉管的接駁位置出現滲漏情況須修補，最終食水供應延後至昨早約10時48分陸續恢復。
食肆料損失三成生意
供水時間延後令不少居民受影響，有市民胡先生指，供水時間押後令他失預算，走了數條街才找到酒樓飲茶，「就是被誤導了，所以早上無水洗臉」。另一名市民譚女士亦指，找數間茶樓都沒有茶飲，「無水煮食、又無水洗澡，真係慘。」有食肆負責人表示，受停水影響，食肆無法煮食及清洗碗碟，需要派員工去取水，估計損失約三成生意。
專家：做全港性管道位置探測
水務署長黃恩諾早前表示，涉事喉管已使用一段長時間，不排除水管老化致漏水。國際管線專業學會會長黃敬表示，當局應做全港性管道位置探測，及早找出有問題或老化管道。他又認為，當局可建立全面的「地下管道三維圖網」，工程人員便可預先進行規劃和調整，從而防患未然。
水務署在社交專頁再就事故造成不便深表歉意，並正擴大及提升「智管網」，透過安裝實時傳感器，提升實時數據傳輸功能，加強管理供水管網滲漏。相關工程將於今年中至明年年中分階段完成。