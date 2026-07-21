筲箕灣爆水管接駁滲漏延誤復水 居民叫苦：走幾條街才找到酒樓

筲箕灣日前發生爆水管，導致多處停水超過一日。水務署於昨晨5時30分完成搶修，惟署方及後發現喉管的接駁位置出現滲漏須再修補，延至昨早10時許起陸續恢復供水。突發停水令區內居民及商戶大受影響，有茶客因恢復供水時間押後，「走了數條街才找到酒樓飲茶」。有管線專家促政府做全港管道位置探測及早找出問題管道。

筲箕灣區多處於前日(19日)清晨5時許起陸續食水供應中斷，水務署經調查發現筲箕灣道及新成街交界的一條450毫米食水管道破裂，造成區內一帶大範圍突發食水供應受阻。署方派員搶修，並於昨晨5時30分宣布維修工程已完成，預計食水供應於凌晨約6時起陸續恢復正常。惟署方及後發現喉管的接駁位置出現滲漏情況須修補，最終食水供應延後至昨早約10時48分陸續恢復。