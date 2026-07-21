檢逾1.59億元冒牌球衣球鞋 拘13人4人未成年 海關：青少年涉網上侵權上升

2026年世界盃圓滿落幕，海關自今年5月至本周日(19日)，偵破50宗與世界盃有關的侵權案件。行動中海關檢獲約24萬件懷疑冒牌貨物，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣和球鞋等產品，估計市值逾1.59億元。海關合共拘捕13人，其中12人涉嫌網上出售冒牌球衣，其中4名為年僅18歲或以下的青少年。海關犯罪及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊表示，青少年參與網上侵權活動的情況呈上升趨勢，今年已暫拘5人。

2026年世界盃圓滿落幕，海關自今年5月至本周日(19日)，偵破50宗與世界盃有關的侵權案件。行動中海關檢獲約24萬件懷疑冒牌貨物，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣和球鞋等產品，估計市值逾1.59億元。海關合共拘捕13人，其中12人涉嫌網上出售冒牌球衣，其中4名為年僅18歲或以下的青少年。海關犯罪及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊表示，青少年參與網上侵權活動的情況呈上升趨勢，今年已暫拘5人。 海關自今年5月26日至本月19日，展開代號「鋼門」的執法行動，打擊與世界盃相關的侵權活動。行動中偵破50宗相關案件，檢獲24萬件懷疑冒牌商品，當中包括世界盃參賽球隊的熱門球衣、球鞋和足球，總值超過1.59億港元。

吳家俊稱，檢獲物品價值及數量比上屆世界盃有倍數增長，反映周邊商品需求龐大。海關有利用大數據系統進行分析，包括在社交媒體及二手買賣平台找出售賣冒牌物品的賣家。他指出，冒牌球衣仿真技術偏高，售價大約是正牌球衣三至四成，並多用「高仿」、「A貨」等字眼，須細心觀察球衣造口或數字立體程度、隊徽縫印等與正貨的分別。

青少年誤以為虛擬空間可逃偵查 海關在行動中拘捕13人，其中12人涉嫌利用網上平台售賣侵權的冒牌球衣。令人憂慮的是，被捕人中有4人年僅18歲或以下。吳家俊表示，涉及網上售賣冒牌物品的青少年人數明顯上升，2024年有1人，去年有2人，今年至今已有5人被捕。 海關認為有關該趨勢主要有三方面的環境因素。其一是網絡世界的高度匿名性，令部分青少年的朋友誤以為在虛擬空間售賣冒牌物品能較容易可以逃避到海關的偵查，但海關一直有利用大資料系統全天候巡查、分析，並進行精準打擊，故不論侵權活動的規模大小、手段有多隱蔽，所有犯罪活動均無所遁形。

其次，四年一度的世界盃為週邊商品帶來龐大商機，令部分青少年人想「搵快錢」，企圖售賣冒牌物品圖利；亦有部分的青少年朋友純粹想轉售閒置的二手物品，以賺取日常生活或娛樂開支，卻缺乏相關基礎法律知識和危機感，令他們在未有核實清楚有關產品的真偽就放上網去轉售，誤墮法網。 最後，社交媒體與二手交易平台在網絡世界相當普及，用戶只須以極低成本或免費即可登記帳戶，接觸目標客戶群，這種電商的便利性，亦被不法分子利用作為衍生侵權的温床。

籲家長暑假多關心子女日常生活 售賣冒牌物品屬刑事罪行，任何人士售賣或者為了銷售的用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪最高可以被判罰款50萬元，並監禁5年。吳家俊表示，無論是集團式出售或只出售一件冒牌產品都要負上刑責；未來海關執法人員將會陸續走訪各區校園，加強青少年守法意識，透過教育徹底打擊網上侵權的犯罪活動。 海關呼籲，市民購物時應該光顧商譽良好的實體店舖或網絡店舖，若對所購貨品真偽存疑，應立即向相關商標持有人或其法定代理人查詢。同時，海關奉勸家長在暑假期間應多關心子女日常生活，留意他們的網絡使用習慣以及日常財務狀況，並在適當時機主動灌輸正確的價值觀與消費觀。

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院副院長朱昌熙表示，青少年接觸事物的渠道多，眼見別人犯事而未有被捕，便容易抱着僥倖心理，鋌而走險參與犯罪活動。他續指，對青少年給予教育與指導是其中一個預防犯罪的方法，但最重要是從源頭堵截，避免他們接觸冒牌產品。