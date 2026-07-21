7月雨量異常偏多　梁榮武稱與氣候變化有關　料熱帶氣旋周末逼近再有降雨

本港近日天氣持續不穩，香港氣象學會發言人梁榮武今早(21日)在電台節目上解釋，連日大雨主要受一道廣闊低壓槽影響，導致7月至今整體降雨量已經超越了正常的7月全月平均雨量，未來的雨量會否減少，很視乎低壓槽會否減弱。
低壓槽幾乎籠罩全國
梁榮武表示，該道廣闊低壓槽是一個相當持久的天氣系統，其形成可追溯至早前吹襲中國福建及浙江一帶的強颱風「巴威」。颱風登陸減弱後，在內地形成了一道低壓槽並徘徊了約8至10日。他形容該低壓槽範圍極為廣闊，幾乎籠罩整個中國，但強調低壓槽只是提供降雨的基本條件，雨勢大小及降雨地點充滿隨機性。大氣層在降下大雨後需要「回氣」，因此會出現短暫陽光；而降雨亦有集中水氣的特性，當某個地區發展出強烈暴雨區並抽走周圍水氣後，鄰近地區下雨的機會反而會減低。除了近山地區較易有雨外，個別降雨情況難以有絕對準則，例如上月18日兩度發出黑色暴雨警告，當中較多雨量集中在新界。
天氣系統移動速度變得緩慢
梁榮武特別提到，該道低壓槽徘徊多日與氣候變化有一定關係，在氣候變化下，天氣系統的移動速度變得較為緩慢，導致極端天氣的出現，且持續時間更長，下雨的地區會經歷長時間降雨並引發水浸，而歐洲、美國加州及加拿大等不下雨的地區，則出現持續乾旱及引發山火。
梁榮武引述天文台預測，該廣闊低壓槽將會逐漸減弱，本港未來幾日雨勢會有所減少，不過周末期間將有另一個熱帶氣旋逼近本港。綜合多個電腦模式預測，該熱帶氣旋強度雖然不高、風力有限，破壞力未必太大，但預計會相當接近香港，並必定會為本港帶來大量雨水，預料周末又將迎來另一段較長時間的雨天，不過該熱帶氣旋目前尚未完全形成，情況仍存在變數。