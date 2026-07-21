7月雨量異常偏多　梁榮武稱與氣候變化有關　料熱帶氣旋周末逼近再有降雨

本港近日天氣持續不穩，香港氣象學會發言人梁榮武今早(21日)在電台節目上解釋，連日大雨主要受一道廣闊低壓槽影響，導致7月至今整體降雨量已經超越了正常的7月全月平均雨量，未來的雨量會否減少，很視乎低壓槽會否減弱。

低壓槽幾乎籠罩全國

梁榮武表示，該道廣闊低壓槽是一個相當持久的天氣系統，其形成可追溯至早前吹襲中國福建及浙江一帶的強颱風「巴威」。颱風登陸減弱後，在內地形成了一道低壓槽並徘徊了約8至10日。他形容該低壓槽範圍極為廣闊，幾乎籠罩整個中國，但強調低壓槽只是提供降雨的基本條件，雨勢大小及降雨地點充滿隨機性。大氣層在降下大雨後需要「回氣」，因此會出現短暫陽光；而降雨亦有集中水氣的特性，當某個地區發展出強烈暴雨區並抽走周圍水氣後，鄰近地區下雨的機會反而會減低。除了近山地區較易有雨外，個別降雨情況難以有絕對準則，例如上月18日兩度發出黑色暴雨警告，當中較多雨量集中在新界。