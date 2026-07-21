Ray Online｜徐英偉為旅客設計訪港行程　指自己最想到月球旅遊

走入西九龍嘅香港故宮文化博物館或者M+博物館尋訪歷史，去啟德體育園行吓，再轉戰深水埗、去小店嘆咖啡，或者搭雙層巴士去油尖旺感受地道氣息。如果身處港島就可以「遊電車河」，撞正星期三就去跑馬地馬場「Happy Wednesday」感受熱鬧氛圍。

由維港兩岸出發，乘搭小輪，迎住海風，欣賞香港天際線；去山頂遠眺舉世聞名嘅夜景，再以一餐「摘星」美食為一日完美作結。

如果係週末，可以選擇去沙田馬場欣賞日間賽事，順便喺沙田參拜廟宇；或者去郊遊遠足，親近大都會嘅自然美，並以「鑊氣大檔」佳餚美點，獎勵自己兼補充能量

講到自己，作為半個旅遊達人，徐英偉心目中嘅三大最佳旅遊城市，分別係北京、倫敦同威尼斯。呢三座城市引人入勝嘅，唔單止係名勝景點，更多嘅係深厚嘅歷史同文化體驗，無數嘅博物館、多元嘅藝術表演、濃厚嘅歷史氣氛等。

香港以美食天堂見稱，徐英偉向旅客推薦五大本地美食，分別係港式點心、燒味、大牌檔小炒、茶餐廳奶茶同菠蘿包，再加喺酒店享用「High Tea」下午茶，滿載香港味道。

去旅行嗰陣，徐英偉會同酒店唔同崗位嘅人員傾偈，例如問前台員工、咖啡師、侍應等，有咩好玩地方推薦。對方成日都可以提供「隱世景點」，令佢喜出望外。徐英偉笑言：「自己搜尋遠不及『本地薑』，聽『網紅』講就不如自己發掘。」佢將呢啲經驗分享畀本地業界，希望加強酒店從業員同客人嘅互動能力。

最想到月球旅遊

去過咁多地方，徐英偉心中仲收藏住一個浪漫嘅終極目的地。佢話：「我想去月球旅遊，因為在月球回頭看，可以看見最美的地球。」