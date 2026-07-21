颱風「韋帕」去年襲港　6水警風浪中救5人榮膺銅英勇勳章

去年7月20日，颱風「韋帕」襲港，在懸掛八號風球期間，銅鑼灣避風塘有船隻起火，更傳出爆炸聲。由3艘小艇組成的水警搜索及救援隊在惡劣天氣及持續爆炸風險下，成功從附近受影響船隻救出5人。政府剛剛於7月1日公布2026年授勳名單，參與救援行動的6位水警——高級督察劉迪森、警長胡國圖、馮永恒、警員馬君豪、徐偉健和劉兆傑榮獲銅英勇勳章，表彰他們在極端環境下臨危不亂、英勇履職。

關鍵在於打風前的準備及部署

行動指揮高級督察劉迪森指出，團隊能在惡劣情況下高效完成任務，關鍵在於打風前的充分準備及部署。早在颱風襲港前，小艇分區預先安排調配3艘小艇並組成搜索及救援隊，提醒隊員隨時候命應對突發事故，確保裝備、人手及心理狀態全面就緒，當日凌晨接報後小隊即時出動。協助指揮搜救的警長胡國圖憶述，當時湧浪約兩米高，現場船隻起火並冒出大量濃煙，期間傳出爆炸聲，令救援難度大增。小隊一方面利用廣播系統向附近船隻發出疏散指示，另一方面在濃煙中仔細搜尋，不久便聽到呼救聲。