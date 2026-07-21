網上熱話｜張家輝日本影迷即日「快閃」香港 只為港鐵站廣告打卡

香港電影至今仍有不少海外影迷，一名熱愛港產片、特別喜愛影帝張家輝的日本影迷近日在社交平台Threads分享，周日(19日)自己乘飛機即日來回香港，目的竟然只是到港鐵站，欣賞張家輝的巨型廣告，引發不少香港網民關注熱議。有網民希望張家輝親自回應該名影迷，及安排對方下次訪港時見面。

該名日本影迷表示，自己一直非常喜愛香港電影，本身關注香港影視新聞，亦是張家輝及古天樂的忠實影迷。他於前一晚抵東京羽田機場，航班凌晨1時起飛，赴港後隨即前往港鐵金鐘站LG5樓層月台，兩邊均有張家輝的巨型銀行廣告，興奮形容：「我今次即日來香港嘅原因，就係想嚟金鐘站睇呢個張家輝嘅廣告。終於可以親眼見到了。左右兩邊望過去都是張家輝，真的幸福到不得了！」

帶蕉合照「致敬」名場面

該名影迷更發帖，稱到超級市場購買一隻香蕉，再拿到張家輝廣告前合照，向偶像在電影《中華賭俠》惡搞「香蕉版」《眼睛想旅行》經典場面致敬，「因為《中華賭俠》有日文字幕版DVD，所以我先識呢個梗㗎！」他及談及為何喜歡張家輝「開始對香港演員有興趣嘅契機，其實一開始係古天樂。睇佢嘅作品嗰陣，發現好多時都有張家輝一齊演出。之後覺得張家輝好有魅力，所以開始睇佢嘅作品，慢慢就鍾意上佢啦！」