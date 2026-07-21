網上熱話｜張家輝日本影迷即日「快閃」香港 只為港鐵站廣告打卡

香港電影至今仍有不少海外影迷，一名熱愛港產片、特別喜愛影帝張家輝的日本影迷近日在社交平台Threads分享，周日(19日)自己乘飛機即日來回香港，目的竟然只是到港鐵站，欣賞張家輝的巨型廣告，引發不少香港網民關注熱議。有網民希望張家輝親自回應該名影迷，及安排對方下次訪港時見面。
該名日本影迷表示，自己一直非常喜愛香港電影，本身關注香港影視新聞，亦是張家輝及古天樂的忠實影迷。他於前一晚抵東京羽田機場，航班凌晨1時起飛，赴港後隨即前往港鐵金鐘站LG5樓層月台，兩邊均有張家輝的巨型銀行廣告，興奮形容：「我今次即日來香港嘅原因，就係想嚟金鐘站睇呢個張家輝嘅廣告。終於可以親眼見到了。左右兩邊望過去都是張家輝，真的幸福到不得了！」
帶蕉合照「致敬」名場面
該名影迷更發帖，稱到超級市場購買一隻香蕉，再拿到張家輝廣告前合照，向偶像在電影《中華賭俠》惡搞「香蕉版」《眼睛想旅行》經典場面致敬，「因為《中華賭俠》有日文字幕版DVD，所以我先識呢個梗㗎！」他及談及為何喜歡張家輝「開始對香港演員有興趣嘅契機，其實一開始係古天樂。睇佢嘅作品嗰陣，發現好多時都有張家輝一齊演出。之後覺得張家輝好有魅力，所以開始睇佢嘅作品，慢慢就鍾意上佢啦！」
他在金鐘站逗留超過一小時「打卡」，其後再前往九龍站，亦發現張家輝的巨型廣告，令他再次大感驚喜。由於行程只有一日，他隨即前往深水埗「入手」張家輝的電影影碟，稍作觀光購物便趕返機場，乘坐晚上8時的航班回日，完成香港「快閃」之旅。
網民大讚「關詠荷都可能無你咁狂野」
他表示知道自己的「追星」舉動在他人眼中可能很好笑，但強調自己「真係好鍾意張家輝」，行程非常認真，下月亦會再次訪港，「唔再即日來回」。他又稱因發帖文獲大批香港網民留言關注，故「一個人旅行都唔會覺得孤單，成個旅程都覺得好開心，好似一直有人陪住我咁。真係好多謝大家！！」
帖文引起大批香港網民熱議。不少人既震驚又佩服，留言大讚：「就係為咗睇呢個廣告即日來回香港日本，你實在太迷戀張家輝喇」、「關詠荷都可能無你咁狂野」、「你好勁呀 一日去到咁多地方 下次再黎香港玩得開心d。」、「呢啲先係真正鐵粉！」。亦有網民希望張家輝親自回應該名影迷，及安排對方下次訪港時見面。