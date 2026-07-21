何伯何太互毆案　何伯再因病缺席　官稱「因愛成恨」判囚2個月

何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪。何伯早前在區域法院認罪，案件今早(21日)判刑。法官陳廣池指，他再次接獲醫管局通知，指何伯又不能上庭，惟考慮到再押後對被告亦不公平，故決定「特事特辧」，在何伯缺席又無律師代表下判處入獄2個月。

被告何煊(現年79歲)，報稱退休人士，承認於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

案情指，何伯和何太於2024年3月11日結婚，案發前何太多次在社交媒體帳戶直播中表示想離婚，案發當日她打算返鄉離開同居單位時，在電梯大堂遭何伯持摺刀襲擊，兩人互相糾纏倒地。同層住戶目睹並通知保安，保安見現場血跡斑斑遂報警，警方到場為何太止血及拘捕何伯。何伯警誡下稱，因為何太要離婚改嫁走佬而「激氣」持刀襲擊。