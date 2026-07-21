何伯何太互毆案　何伯再因病缺席　官稱「因愛成恨」判囚2個月

何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪。何伯早前在區域法院認罪，案件今早(21日)判刑。法官陳廣池指，他再次接獲醫管局通知，指何伯又不能上庭，惟考慮到再押後對被告亦不公平，故決定「特事特辧」，在何伯缺席又無律師代表下判處入獄2個月。
被告何煊(現年79歲)，報稱退休人士，承認於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。
案情指，何伯和何太於2024年3月11日結婚，案發前何太多次在社交媒體帳戶直播中表示想離婚，案發當日她打算返鄉離開同居單位時，在電梯大堂遭何伯持摺刀襲擊，兩人互相糾纏倒地。同層住戶目睹並通知保安，保安見現場血跡斑斑遂報警，警方到場為何太止血及拘捕何伯。何伯警誡下稱，因為何太要離婚改嫁走佬而「激氣」持刀襲擊。
前妻去世後難以適應生活
陳官引述何伯求情信指，明白自己衝動行事及個人情緒管理不善，已深感後悔，會與社工合作接受輔導，重新做人。他又透露，案發時因日積月累的壓力爆發而衝動襲擊何太，自己亦因此受傷，其骨折的手指康復進度不理想，亦要面對傳媒及社會大眾的指責及指指點點，因而感到不少壓力，承諾不會再犯，往後只想平淡地生活下去。
陳官又引述心理報告指，何伯是勤奮顧家的人，退休前兼任多份工作養活5名孩子，直到前妻去世後難以適應生活，何太的出現令他感到無比的溫暖及愛意，惟遭孩子及社會的強烈反對，社會壓力及羞辱令何伯在情感上極度脆弱，促使他對何太的依賴。惟及後懷疑何太出軌，又因何太揚言要離開時令他難以接受。何伯沒有意圖傷害何太，只是單純想何太留下而不離開，再犯暴力事件的機會較低，而何伯的社會孤立感及抑鬱的情緒深重，現已感到後悔，重犯機會屬中等至低，建議接受精神科及心理專業的治療。
冀何伯「修心養性」 健康地重投社會
陳官續稱，案發時可見何伯的怒氣及非理性，實屬因愛成恨，惟慶幸何伯沒有大力施襲，及沒有用廚房菜刀，否則後果不堪設想。被告已到「不惑之年」的雙倍年紀，卻不懂自制傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，在刑期扣減下判囚兩個月。陳官強調，此乃考慮被告年邁有病等情況下的特殊輕判，而被告自5月起還押，理論上已可獲得盡快釋放，希望他可修心養性，身體健康地重投社會。
案件編號：DCCC1513/2025