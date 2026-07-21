警反黑拘78人瓦解「走地馬」集團 馬場直擊觀賽利用外圍網站時差投注

警方於港島區打擊涉及黃賭毒的非法活動，及堵截三合會收入來源，過去3星期拘捕78人。其中在北角住宅區單位搗破賭麻雀及百家樂的小型賭場，不法份子更以一日三餐兼茶水吸引街坊賭客；另外，警方在跑馬地賽馬日拘捕7名男子，調查發現他們在馬場觀賽，然後利用以秒計的時差，用手機投注外圍網站嘅「走地馬」。

港島總區刑事總部聯同港島各警區人員，於7月7日至20日進行代號「智鼓」行動以打擊區內「黃賭毒」等非法活動，以堵截三合會的收入來源。行動中共拘捕78人包括42男36女，年齡介乎16至68歲，部分人有三合會背景。行動搗破4個賭檔包括兩個百家樂檔和兩個釣魚機檔，搜查10個涉及非法賣淫的單位，檢獲毒品約值50萬元。 港島總區反三合會行動組總督察盧健邦指，被捕78人涉及「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「便利收受賭注」、「向收賭注者投注」、「販運危險藥物」、「自稱三合會成員」、「傷人」、「刑事恐嚇」、「違反逗留條件」、「藏有攻擊性武器」及「洗黑錢」等罪行被捕。

北角住宅變小型賭場 供三餐茶水吸客 警方發現其中一個由三合會操控的百家樂賭檔位於北角住宅區，千多呎的單位內有麻雀區和房間內的百家樂區，恍個小型賭場。為了吸引附近居民，賭檔提供三餐膳食和茶水；初步顯示賭檔每月最高收入超過40萬元。 行動也瓦解一個在馬場內投注外圍馬的犯罪團伙。警方年初接到賽馬會舉報，指懷疑有人趁賽馬日在跑馬地馬場內透過非法賭博網站投注外圍賽馬。警方展開調查後迅速鎖定目標人士，在7月8日賽馬日，港島總區反三合會行動組人員採取行動，在跑馬地馬場內以「便利收受賭注」和「向收賭注者投注」拘捕1名本地男子和6名持雙程證的內地男子。他們報稱商人、工人、保安、無業等，均沒黑社會背景，報稱是在賭博期間相識。

該團伙自2025年開始長期在賽馬日期間於一些偏僻的公眾看台位置公然在馬場內參與非法賭博，用手機投注外圍賽馬網站的「走地馬」，據了解被捕人士靠現場觀賽與非法外圍網站的數秒時差，在開賽後選擇馬匹投注，增加得勝率，而且外圍網站賠率較高。被捕7人，當日首五場賽馬已投注逾10萬元。警方仍在調查該團夥有關非法賭博活動所牽涉的總金額以及他們是否有集團操控，該7名被捕人暫准獲保釋候查。