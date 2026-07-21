16歲男涉校內偷窺同學判入勞教中心　官循循善誘「想你知道點學好」

一名男生涉去年在校內女廁偷窺不相識的同學，早前承認窺淫罪，案件今日(21日)在九龍城裁判法院判刑。裁判官曾宗堯判刑前循循善誘，稱「想你知道點學好」，又勸勉被告切記勿重蹈覆轍，相信他可以做得好，終採納報告建議，判被告入勞教中心。

被告C.K.N.，報稱學生，承認於去年12月11日，在香港九龍黃大仙某中學二樓女廁內暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會該X是否同意被他觀察。