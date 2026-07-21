16歲男涉校內偷窺同學判入勞教中心　官循循善誘「想你知道點學好」

一名男生涉去年在校內女廁偷窺不相識的同學，早前承認窺淫罪，案件今日(21日)在九龍城裁判法院判刑。裁判官曾宗堯判刑前循循善誘，稱「想你知道點學好」，又勸勉被告切記勿重蹈覆轍，相信他可以做得好，終採納報告建議，判被告入勞教中心。
被告C.K.N.，報稱學生，承認於去年12月11日，在香港九龍黃大仙某中學二樓女廁內暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會該X是否同意被他觀察。
辯方交代報告指被告適合進入更生中心、勞教中心及教導所，求情指本案對被告當頭棒喝，令母親奔波擔心，被告深切反省後極具悔意。辯方呈上多封求情信，其中一封由被告親自撰寫，當中向事主致歉，姨媽等亦指會陪同被告接受心理輔導，助其重返正途。
曾官判刑前溫柔地問被告，最近數星期是否很難熬，循循善誘指犯法後不止被告獨自面對，亦會牽連家人等，「想你知道點學好，想你點樣唔再出事」。曾官提到被告此前已經因同類事件接受警司警誡，有其他人反覆因為同一類型事件定罪判囚，部份或屬疾病需要處理。
曾官又勸勉被告切記勿重蹈覆轍，一但走歪就難以返回正軌，讀書成績不好並不等於一條死路，總會找到適合自己的路去走。曾官直言不會想見到被告第二次，最近的一段時間要給予自己一世的教訓，稱之後要「乖乖地」，相信他可以做得好，被告含淚答應。
案件編號：KCCC513/2026