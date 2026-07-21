本港上半年接待旅客按年增　梁熙料全年旅客量早日復疫前水平

本港今年上半年接待旅客數字按年均錄得升幅，香港餐飲旅業協會主席梁熙指，下半年有暑假及聖誕節假期等傳統旅遊旺季，加上香港機場隨二號客運大樓逐步啟用，有望擴大航線網絡等，相信本港全年旅客量可早日回到疫情前水平。

下半年有暑假聖誕等傳統旅遊季

旅發局日前公布今年上半年訪港旅客人次達2,671萬，按年上升13%；機管局亦表示上半年客運量為3,280萬人次，比去年同期增加11.7%。梁熙對本港下半年情況感樂觀，相信全年旅客量可回到疫情前水平。他在社交平台稱，下半年有暑假及聖誕假期等傳統旅遊旺季，訪港旅客會比上半年多，若能保持升勢，全年旅客有望早日回到疫情前的水平，即2019年的5,591萬人次。

梁熙又指，機場二號客運大樓逐步啟用，有望吸引更多新興及新式航空公司進駐，航線網絡更趨多元、旅客來源更廣泛，提升香港吸引力的同時，也為餐飲業注入新動能。至於即將啟用的新皇崗口岸，過關時間能夠從30分鐘減至5分鐘，大幅提升通關效率，其設計通關流量亦提升至每日20萬人次，有容量接待更多旅客。