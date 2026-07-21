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出版：2026-Jul-21 16:15
更新：2026-Jul-21 16:15

本港上半年接待旅客按年增　梁熙料全年旅客量早日復疫前水平

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本港今年上半年接待旅客數字按年均錄得升幅。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港今年上半年接待旅客數字按年均錄得升幅。(資料圖片／蘇文傑攝)

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本港今年上半年接待旅客數字按年均錄得升幅，香港餐飲旅業協會主席梁熙指，下半年有暑假及聖誕節假期等傳統旅遊旺季，加上香港機場隨二號客運大樓逐步啟用，有望擴大航線網絡等，相信本港全年旅客量可早日回到疫情前水平。

梁熙相信，本港全年旅客量可早日回到疫情前水平。(資料圖片) 今年上半年訪港旅客人次達2,671萬，按年上升13%。(資料圖片／周令知攝) 機場二號客運大樓離境設施已經啟用。(資料圖片／吳康琦攝) 本港今年上半年有不少展覽舉行。(資料圖片／周令知攝) 機場上半年客運量為3,280萬人次，比去年同期增加11.7%。(資料圖片／林俊源攝)

下半年有暑假聖誕等傳統旅遊季

旅發局日前公布今年上半年訪港旅客人次達2,671萬，按年上升13%；機管局亦表示上半年客運量為3,280萬人次，比去年同期增加11.7%。梁熙對本港下半年情況感樂觀，相信全年旅客量可回到疫情前水平。他在社交平台稱，下半年有暑假及聖誕假期等傳統旅遊旺季，訪港旅客會比上半年多，若能保持升勢，全年旅客有望早日回到疫情前的水平，即2019年的5,591萬人次。

梁熙又指，機場二號客運大樓逐步啟用，有望吸引更多新興及新式航空公司進駐，航線網絡更趨多元、旅客來源更廣泛，提升香港吸引力的同時，也為餐飲業注入新動能。至於即將啟用的新皇崗口岸，過關時間能夠從30分鐘減至5分鐘，大幅提升通關效率，其設計通關流量亦提升至每日20萬人次，有容量接待更多旅客。

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展覽業憂乏資助流失大型國際展覽

會展旅遊方面，梁熙表示今年上半年共有逾100個大型會展活動在港舉行，首5個月訪港過夜會展旅客比去年同期升12%。不過，他引述展覽業界人士稱，政府資助展覽的「定期展覽獎勵計劃」已於今年4月結束，擔心對展覽業乃至餐旅業造成重大衝擊，甚至使大型國際展覽會流向有資助的城市，大量流失旅客。他直言，這對餐旅業造成的衝擊不容忽視，期望政府可考慮並研究提供不同資助，保住會展旅遊持續增長。

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