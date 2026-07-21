高院法官陳嘉信再涉司法抄襲  南太股份案由另一法官重審

高院法官陳嘉信2023年被發現多次司法抄襲，近日再有案件因牽涉司法抄襲而上訴得直。南太電子創辦人顧明均與其胞妹等人，指前妹夫承諾以受託人身份持有約值4000萬元的南太母公司股份，入稟要求前妹夫交出股份，陳官前年裁定顧明均一方敗訴。顧明均一方上訴，指判詞中近9成半段落抄襲前妹夫一方的開案及結案陳詞。上訴庭認同判詞幾乎原封不動地抄襲，無從顯示陳嘉信曾考慮雙方矛盾的證供或陳詞，未能展現裁決有經獨立司法思考，裁定上訴得直，由另一名法官重審。

未能展現裁決有經獨立司法思考

原告為顧明芳、梁永欣、梁永鋯及顧明均，被告為朱嘉楨。陳官前年在判詞裁定前妹夫於1992年因財困以400萬元賣出有關股份並已通知顧明均，沒可能其後主動建議交還股份，顧明均卻在胞妹離婚後22年突指前妹夫受託持有相關股份並要求交還，因此裁定顧明均的一切說法均無證據支持，判顧明均一方敗訴，須支付訟費。

上訴庭接納判詞有近9成半段落抄襲前妹夫一方的開案及結案陳詞，認同判詞中無從顯示陳官曾考慮雙方矛盾的證供或陳詞，沒有獨立裁斷案中重要議題。雖然與訟雙方均欲避免重審，因重審涉及時間、金錢及資源，極不理想，實屬下策，然而由於從判詞看來，陳官裁決前沒有恰當地考慮有利原告的證據，以致本案原審時未獲妥當裁斷。上訴庭無法扮演原審法官，在未處理口頭證供矛盾的情況之下，以案情證據作出推論，故須重審以衡量各證人證供是否可信，並下令交由另一名法官負責。