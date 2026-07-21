港人自駕遊嚴重意外6日3宗　李耀培：疲勞駕駛、「大地任我行」屬常見成因

自駕遊是港人熱門旅遊模式之一，惟最近6日已最少發生3宗涉及港人的自駕遊嚴重意外，造成兩人死亡。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《am730》訪問稱，在外地駕駛除較容易掉以輕心及疲勞駕駛，因路面較闊落和少車而抱有「大地任我行」心態亦是常見意外原因，呼籲港人要小心駕駛和遵守當地交通規則，並最好及早了解路線和車程等。

同屬右軚或致掉以輕心

由於日本與香港同屬右軚模式，李耀培稱當地是港人最熱門的自駕遊國家，直言這亦是容易掉以輕心的原因，「模式唔同反而會小心」，又以日本為例點對點車程動輒要一個小時或以上，容易變得疲勞，「香港人好少揸個幾鐘車……死頂就危險」，認為在人生路不熟的情況下，一邊疲勞駕駛還要分心看地圖導航，是常見的自駕遊意外成因。

李耀培並提到，外地交通情況未必如香港般經常擠塞，路面亦較闊落，容易使駕駛者有一種「大地任我行」的心態，「就算路闊、冇車都好，你都唔知有邊啲突如其來嘅事」，他以自己為例通常自駕遊都不會駕駛得太快，事前亦會了解行程需時、長短，以及安排同行者充當後備司機等。他又說，港人駕駛者對落雪、結冰等經驗較少，認為遇到該等情況便要小心和慢一些。