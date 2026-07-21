紅雨可WFH？ 職場新人母親致電公司代請雨假 上司：變咗班主任

本港近日天氣惡劣，周一（20日）早上天文台發出紅色暴雨警告信號，一眾打工仔狼狽返工，惟社交平台有帖文分享，公司一名新人竟由母親幫手致電向上司申請假在家工作(Work from Home)，最後「成功爭取」，上司對事件感到哭笑不得，覺得自己「變咗班主任」，其他同事亦開玩笑指「下次我又叫阿媽打嚟幫我請假先！」。 社交平台專頁「奴工處」有網民投稿指，昨早紅雨警告生效，一位剛畢業的新同事在WhatsApp群組詢問女上司「紅雨係咪要返工？」，上司則引HR通告回覆，指公司規定要黑雨才不用上班。新同事續稱：「但我呢邊真係好大雨，我屋企人話紅雨唔使返…」上司對情況表示理解，雖然強調公司有規矩，但着該對方「慢慢返，唔急，最緊要安全！」

上司及後收到該位新同事的電話，惟接聽後發現竟然是對方母親，表示：「我明你哋公司規矩，但規矩係死㗎，人係生㗎嘛！我覺得俾xxx放假會好啲，一陣淋濕咗，全身濕晒返到公司，冷氣吹親又要病、最後都會病假…不如咁啦，今日俾佢Work from Home啦…」最終上司被對方行為「嚇親」，最終「投降」同意讓該名同事在家工作「明白嘅伯母，我哋公司都好珍惜每位員工，今日就俾XXX WFH啦，你幫我同佢講聲喇，唔該晒！」。收線後，上司對事件感到哭笑不得：「點解我好似變咗班主任咁樣…」，其他同事亦開玩笑指「Miss Chan! 下次我又叫阿媽打嚟幫我請假先！」投稿者直言，是第一次遇上同事由屋企人幫手請雨假。

「阿媽一出手 WFH即刻有」 事件在網上引起討論，有網民留言，「阿媽一出手，WFH即刻有」、「呢個阿姐好人嚟喎，比著心地差實話你唔返咪扣假囉」、「十分支持00後整頓職場，咁大雨其實應該大家一齊wfh，為返而返極無謂」，惟亦有人批評上司不公平，「真係開壞晒個頭！俾個老母拋兩句就批WFH，對其他淋雨返工嘅同事公平咩？」，更有人直言應解僱該員工，「呢個 Fresh grad 之後應該過唔到試用期」、「直接放大假直至阿門啦……you are fired」。 不少網民也分享相似經歷，發現員工家長打電話到公司非少數個案，「一啲都唔出奇，我有朋友要請人同in人，入到房，個candidate帶埋個老豆嚟見工！另外又有candidate個阿媽打嚟幫個女辭職都有！」、「曾經我公司嘅一個intern嘅屋企人打電話俾我阿姐（上司），問可唔可以紅雨唔使返公司，阿姐即刻就答應，仲同佢講『冇問題安全梗係最緊要啦，請你嗰位公子留喺屋企，今日唔使返公司，叫佢好好休息』，佢阿媽勁開心係咁多謝阿姐，轉頭我阿姐就叫HR出咗封信叫佢以後唔使返。」亦有網民指自己是80後，當年已有不少人批評80後職場新人由阿媽代見工、代請假，「所以依家00後阿媽代要求wfh，我一啲都唔驚訝。」

根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，若黑雨是在工作時間開始前發出，僱主不應要求一般僱員返回工作地點上班；工作時遇黑雨，主管應立即暫停僱員在戶外及空曠地方工作，並安排其到安全地方暫避。至於紅色或黃色暴雨警告，不論信號在何時發出，大部分情況下僱員應如常工作，但僱主可酌情讓有特殊需要，如懷孕、殘疾的僱員提早下班。隨着應用科技普及，僱主應預早評估容許僱員遙距工作的可行性，避免他們需要往返工作地點的危險和困難。