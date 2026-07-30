工程創新由課堂走進城市 機電署以YPEC培育新一代創科人才

年輕人的創意，如何由比賽構思變成改善城市的方案？由工程及科技學會（香港分會）青年會員部主辦、機電工程署協辦的「青年科技專才展覽及比賽2026」（YPEC 2026）於7月19日在香港中文大學舉行，今年以「Empact」為主題，聚焦電機、機械、電力系統、自動化及計算科技，合共收到82份作品，參賽者涵蓋中學、專上、大學、研究生及年輕專業人士。 跨領域創意回應社會需要 署理機電工程署署長李學賢表示，「Empact」正好呼應機電署近年推動的「智能機電」方向。傳統機電與電力系統是城市運作命脈，署方正把人工智能、大數據及自動化融入公共服務，包括自主研發AI節能系統及自動化維護機械人，以更高效方式管理基建、節省能源及改善市民生活。

他認為，YPEC的價值不止是比賽，更是一個讓青年「說好工程故事」的實戰平台。參賽者除了掌握技術，還要透過演講、展覽攤位及原型展示，在短時間內向評審和公眾解釋項目價值，訓練溝通、協作及展示能力。從今年作品可見，新一代特別擅長把雲端運算、AI演算法與機械或電力硬件結合，並關注可持續發展、碳中和及智慧城市等社會議題。

公共服務場景成創科試驗場 機電工程署今屆亦提交兩個項目，分別是深圳灣口岸空氣處理機組更換項目，以及考勤管理系統。李學賢指出，前者在不影響通關運作下完成設備升級，提升能源效益和環境舒適度；後者則以數碼化精簡前線團隊調配和行政流程，讓工程人員把更多時間投放於技術研發及公共設施維護。 署方同時派員擔任評審及協助活動。李學賢形容這是一種「反向指導」：資深工程師可分享前線經驗，亦能從學生天馬行空的構思中獲得啟發，推動部門形成更敏捷、敢於創新的文化。

由工程啟蒙走向實戰落地 為讓學生更早接觸工程，機電工程署透過「機電青少年大使計劃」平台，以科普工作坊和考察等互動體驗向年青人介紹機電安全、節能環保、及創新科技等應用；署內「機電青年發展委員會」亦安排年輕工程師參與政府建築物AI節能等項目。署方早前亦與IET合辦工作坊，邀請上屆得獎者分享經驗，並參觀機電工程署的「機電創科專區」。 李學賢表示，未來會繼續透過「機電創科網上平台」連結學界、初創及政府部門，為優秀構思提供測試場景、技術指導及試點驗證，協助青年把想法真正落地。他寄語年輕人：「放膽嘗試，不用怕失敗，你們的創意就是推動香港未來的核心。」

YPEC 2026涵蓋中學、專上、大學、研究生及公開組，讓不同階段的青年透過作品展示及專業交流，累積工程實戰經驗。

工程及科技學會（香港分會）主席曾劍鋒博士工程師則表示，工程不是只在機房和圖則內發生，而是藏在市民每天經過的口岸、乘搭的交通和使用的大廈系統中。今屆活動見到不少青年把AI、數碼規劃和節能概念放進實際場景，反映新一代工程師更重視安全、效率和市民體驗。

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(特稿)