全港1400名肺塵病患者 註冊物理治療師︰不可逆轉 復康治療可延緩惡化

建造、工程及裝修行業工友為香港城市發展默默付出，但長期接觸建築廢塵，若保護設施不足，有可能患上肺積塵病（肺塵病），目前全港約有1,400名患者。肺積塵互助會呼籲社會關注工友健康，加強職業安全教育及工地減塵措施，減少肺積塵病個案出現。
「蔚仁醫療服務」註冊物理治療師蔡嘉偉表示，患者大多曾從事建造、工程及裝修等高塵埃工作。工友進行裝修工程時，容易吸入大量粉塵，早年職業安全意識及防護措施較弱，不少工友工作時未有佩戴口罩，只以濕毛巾遮掩口鼻，減塵效果有限。這些塵埃進入肺部後難以排出，長期積聚可引發慢性炎症，最終形成肺積塵病。
肺塵病不可逆轉 靠復康治療延緩惡化
蔡嘉偉表示，肺塵病屬不可逆轉病症，但復康治療可延緩病情惡化，如透過心肺功能訓練及定期健康監察，包括量度血壓及血氧水平，協助患者維持日常活動能力。
他分享其中一個個案，指該名患者因病情嚴重，經常出現俗稱「爆肺」的氣胸，導致難以外出活動，日常生活需由太太照顧。由於長期缺乏活動能力，加上受痛症困擾，兩夫婦均承受沉重壓力。在持續接受復康訓練後，患者情況逐漸改善，由最初需要太太攙扶乘搭的士外出，到後來能夠自行步行，不但提升生活質素，亦減輕照顧者負擔，讓家人得以逐步重拾正常生活。
他強調，預防勝於治療，即使未能完全杜絕吸入粉塵，亦能有效減低患病機會。近年各界積極推動職業安全教育，講解各項減塵措施，包括佩戴合適口罩、在工地灑水減少揚塵，以及降低吸入有害粉塵的風險。
肺積塵醫療費每月可達10萬元
肺積塵互助會總幹事曾春旭表示，肺積塵患者是長期病患，並會引發癌症，每月醫療費可達10萬，希望政府增加補償金額。
肺積塵互助會舉辦「師傅誕暨肺活亮活動巡禮2026」，致敬建築行業守護神——魯班先師之餘，亦推廣職業病復康訊息。