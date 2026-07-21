全港1400名肺塵病患者 註冊物理治療師︰不可逆轉 復康治療可延緩惡化

建造、工程及裝修行業工友為香港城市發展默默付出，但長期接觸建築廢塵，若保護設施不足，有可能患上肺積塵病（肺塵病），目前全港約有1,400名患者。肺積塵互助會呼籲社會關注工友健康，加強職業安全教育及工地減塵措施，減少肺積塵病個案出現。

「蔚仁醫療服務」註冊物理治療師蔡嘉偉表示，患者大多曾從事建造、工程及裝修等高塵埃工作。工友進行裝修工程時，容易吸入大量粉塵，早年職業安全意識及防護措施較弱，不少工友工作時未有佩戴口罩，只以濕毛巾遮掩口鼻，減塵效果有限。這些塵埃進入肺部後難以排出，長期積聚可引發慢性炎症，最終形成肺積塵病。