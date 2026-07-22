書展人均消費923元 市民把握最後機會尋覓心頭好

貿發局主辦的第36屆香港書展，聯同第9屆香港運動消閒博覽及第6屆零食世界昨日閉幕。為期7天的三大展覽合共吸引99萬人次入場，與往年大致相若。

不少市民昨把握最後衝刺機會入場「尋寶」。市民鄧先生指，因早前未能抽空，故把握昨日最後機會入場，預算花2,000元，主要為胞弟購買兒童圖書及小說。亦於昨日入場的翁小姐則預計花費1千至2千元，主力搜羅小朋友喜愛的書籍。

昨亦有市民第二次到訪書展，謝先生指，書展首日已入場，但因另有約會，只能逛兩小時，已發現不少目標書籍，故昨等意再入場搜羅手頭好。最終花了400元。