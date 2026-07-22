書展人均消費923元 市民把握最後機會尋覓心頭好

貿發局主辦的第36屆香港書展，聯同第9屆香港運動消閒博覽及第6屆零食世界昨日閉幕。為期7天的三大展覽合共吸引99萬人次入場，與往年大致相若。
不少市民昨把握最後衝刺機會入場「尋寶」。市民鄧先生指，因早前未能抽空，故把握昨日最後機會入場，預算花2,000元，主要為胞弟購買兒童圖書及小說。亦於昨日入場的翁小姐則預計花費1千至2千元，主力搜羅小朋友喜愛的書籍。
昨亦有市民第二次到訪書展，謝先生指，書展首日已入場，但因另有約會，只能逛兩小時，已發現不少目標書籍，故昨等意再入場搜羅手頭好。最終花了400元。
參展商萬里機構出版副總經理梁卓倫表示，書展首兩天受黃雨及紅雨影響，入場人流明顯減少，對初期銷情造成一定打擊。不過隨着周末及昨日午後天氣好轉，人流大幅回升。為配合最後衝刺，出版社特別推出作者限量簽名本，希望以獨家產品吸引讀者入場，期望最終營業額能略高於預期。
大會委託研究機構抽樣訪問逾860人，結果顯示受訪者今年在書展的平均消費金額為923元。受訪者今年到訪書展，主要購買最新書籍(45%)，其次是享受購書折扣優惠(43%)及感受國際書展的文化氣息(23%)，反映書展不僅是讀者搜羅心儀讀物的好去處，亦是出版業界發布新作、拓展銷售的重要渠道。當中98.2%人表示此行達到預期目的。按受訪者的閱讀喜好，小說(46%)為最受歡迎的書籍種類，其後依次為文學(22%)、漫畫(21%)、兒童及青少年讀物(18%)及補充練習(16%)。
香港貿發局指，與非物質文化遺產辦事處、香港文化古蹟資源中心、中環街市等合作夥伴打造的「文化七月．悅讀夏季」將持續至7月底，於港九新界多區繼續舉辦文藝導賞團及「移動非遺」公眾教育活動等文化活動，延續閱讀及文化熱潮。