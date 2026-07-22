熱帶氣旋周末或逼近 周六周日有狂風驟雨及雷暴

廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，天文台預計未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。但預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，星期六稍後至星期日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地達6至7級強風，相當於3號強風信號風力水平。
受廣闊低壓槽影響，本港昨日間中出現大驟雨。天文台指，隨著廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱，周四是二十四節氣的「大暑」氣溫高達攝氏33度。預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受偏南氣流影響，下周初華南沿岸天氣仍然不穩定。
根據香港九天天氣預報，周六稍後至周日有狂風驟雨及雷暴。當中周六本港吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，周日吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級。下周一大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，吹南風4級，間中達5級。
7月截至20日累積雨量已達474.7毫米，超越7月份氣候平均雨量。香港氣象學會發言人梁榮武昨日在電台節目表示，連日大雨主要受一道廣闊低壓槽影響。他指出，該道廣闊低壓槽是一個相當持久的天氣系統，其形成可追溯至早前吹襲福建及浙江一帶的強颱風「巴威」。颱風登陸並減弱後，在內地形成一道低壓槽，並徘徊約8至10日。他形容低壓槽範圍非常廣闊，幾乎覆蓋整個中國，但強調低壓槽只是提供降雨的基本條件，實際雨勢及降雨位置仍具相當隨機性。
梁榮武引述天文台預測指，該廣闊低壓槽將逐漸減弱。至於周末，預料有熱帶氣旋逐步靠近廣東沿岸。綜合多個電腦模式預測，該熱帶氣旋強度雖然不算高，風力亦有限，但預計會相當接近香港，並為本港帶來大量雨水，料周末再度出現一段持續較長時間的降雨天氣。不過，由於該熱帶氣旋尚未完全形成，其路徑及發展仍存在變數。