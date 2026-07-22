熱帶氣旋周末或逼近 周六周日有狂風驟雨及雷暴

廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，天文台預計未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。但預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，星期六稍後至星期日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地達6至7級強風，相當於3號強風信號風力水平。

受廣闊低壓槽影響，本港昨日間中出現大驟雨。天文台指，隨著廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱，周四是二十四節氣的「大暑」氣溫高達攝氏33度。預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受偏南氣流影響，下周初華南沿岸天氣仍然不穩定。