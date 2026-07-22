仁愛堂屯門欣寶路簡約公屋第三季入伙 逾5600單位 月租最平900元

多個簡約公屋項目相繼落成。由仁愛堂營運的屯門欣寶路簡約公屋首兩期項目預計本年第三季入伙，合共提供逾5,600個單位，月租介乎900至2,010元不等。仁愛堂董事局主席程俊華指，由於租金便宜，相信欣寶路項目會受歡迎。此外，由10月起仁愛堂在60個流動中醫醫療車公共屋邨服務點提供免費長者中醫醫療服務。

仁愛堂的屯門欣寶路簡約公屋項目合共提供5,610個單位，面積由14至32平方米不等，單位類型分別設1至2人、3至4人，以及4至5人。月租由900至2,010元不等，預計本年第三季入伙。

程俊華表示，仁愛堂另一個青福里簡約公屋項目已於去年底入伙，入住率達100%，相信新項目同樣會受有居住需求的市民歡迎。他續指，簡約公屋租金低，且提供不同配套服務，希望可改善基層市民的居住環境；未來會開展宣傳工作，讓更多市民知悉申請詳情。