仁愛堂屯門欣寶路簡約公屋第三季入伙 逾5600單位 月租最平900元

多個簡約公屋項目相繼落成。由仁愛堂營運的屯門欣寶路簡約公屋首兩期項目預計本年第三季入伙，合共提供逾5,600個單位，月租介乎900至2,010元不等。仁愛堂董事局主席程俊華指，由於租金便宜，相信欣寶路項目會受歡迎。此外，由10月起仁愛堂在60個流動中醫醫療車公共屋邨服務點提供免費長者中醫醫療服務。
仁愛堂的屯門欣寶路簡約公屋項目合共提供5,610個單位，面積由14至32平方米不等，單位類型分別設1至2人、3至4人，以及4至5人。月租由900至2,010元不等，預計本年第三季入伙。
程俊華表示，仁愛堂另一個青福里簡約公屋項目已於去年底入伙，入住率達100%，相信新項目同樣會受有居住需求的市民歡迎。他續指，簡約公屋租金低，且提供不同配套服務，希望可改善基層市民的居住環境；未來會開展宣傳工作，讓更多市民知悉申請詳情。
兩孩單親母搬進簡約公屋 省錢給兒子上興趣班
屈先生曾居於新蒲崗僅60呎的劏房單位，他憶述，舊居環境細小擠迫，惟租金高達3,500元。自從搬到青福里簡約公屋後，新居有獨立廁所，亦有社工探望和慰問，形容精神亦獲改善，更重要的是月租僅800元，經濟負擔大大減輕。單親媽媽余女士及兩名兒子曾居於深水埗百呎劏房，月租逾6,000元。余女士指，以往居住環境狹窄，兒子沒有活動空間；搬到簡約公屋後，租金僅千餘元，單位空間更大，亦可以把省下的錢給兒子參加興趣班。
仁愛堂昨舉行服務巡禮，介紹機構提供的各項服務。醫療方面，自本年10月起連續12個月，65歲或以上長者在全港逾60個指定仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點使用內科診症服務，即可免費獲贈4劑濃縮中藥，預計9,000人次受惠。
此外，仁愛堂亦支持警務處出版最新防罪指南《師長攻略─青少年陷阱解密》，聚焦新興罪行，向青少年推廣守法意識。