警打擊黃賭毒活動 拘78人 7人涉入馬場投注外圍走地馬被捕

犯罪團夥趁賽馬日走入馬場，再用手機投注外圍網站「走地馬」，疑藉現場直播與非法賭博網站之間的數秒時間差提高勝算。警方早前接獲香港賽馬會舉報後展開調查，上周三(8日)在跑馬地馬場拘捕7名男子，初步調查，其中1人涉收集其他人的賭注後再代為下注。 警方配合粵港澳三地聯合打黑行動「雷霆2026」，於7月7日至20日採取行動，打擊港島區內涉及黃、賭、毒等非法活動及堵截三合會收入來源，拘捕78人，搗破4個非法賭檔、搜查10個懷疑涉及非法賣淫單位，並檢獲市值超過50萬元毒品。

行動中亦瓦解一個於跑馬地馬場內投注外圍賽馬的犯罪團夥。警方港島總區反三合會行動組總督察盧健邦指，早前接獲香港賽馬會舉報，指懷疑有人於賽馬日在跑馬地馬場內透過非法賭博網站投注外圍賽馬。經調查後，港島總區反三合會行動組鎖定目標，並於7月8日賽馬日採取拘捕行動，拘捕1名本地男子及6名持雙程證的內地男子，報稱商人、工人、保安及無業人士，均無黑社會背景，涉嫌「便利收受賭注」及「向收賭注者投注」罪，初步調查，其中1人涉收集其他人的賭注後再代為下注。

調查發現，該團夥自2025年起長期於賽馬日預約較偏僻的公眾看台位置，在馬場內利用手機投注外圍賭博網站的「走地馬」。警方稱，有人涉嫌利用現場觀賽與外圍網站之間的數秒時間差，在開賽後才作出投注，以提高勝算。 初步調查顯示，涉案人士於被捕當日首5場賽事的投注額已超過10萬元。警方正進一步調查相關非法賭博活動實際涉及的總金額，以及背後是否有集團操控。7名被捕人暫准保釋候查。 此外，今次行動亦搗破4個非法賭檔，包括兩個百家樂賭檔及兩個釣魚機賭檔。其中一個北角約1000平方呎單位，除設有百家樂賭枱、亦有麻雀區，運作模式有如小型賭場。調查顯示，不法分子為吸引附近居民參與賭博，會提供三餐膳食及免費茶水，初步估計每月收入超過40萬元。

被捕42男36女，年齡介乎16至68歲，部分人有三合會背景，涉嫌干犯經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、便利收受賭注、向收賭注者投注、販運危險藥物、自稱三合會成員、傷人、刑事恐嚇、違反逗留條件、藏有攻擊性武器及洗黑錢等罪行。警方強調，以任何形式參與非法賭博均屬刑事罪行，將繼續打擊一切與非法賭博有關的罪行。